NETFLIX publikon trajlerin e sezonit të tretë të serialit “The Witcher”, së shpejti dhe i katërti… (VIDEO)

Vera ka qenë gjithmonë një kohë magjike për adhuruesit e serialeve. Nuk ka E3, por ka Summer Game Fest, një gala që nuk fokusohet vetëm te lojërat. Serialet televizive kanë pasur gjithashtu pak hapësirë. Në ekran vjen dhe traileri i ri për sezonin e tretë të The Witcher, i cili tregon Henry Cavill si magjistare përpara lamtumirës së tij të fundit.

Kasti i The Witcher ka qenë i ngarkuar për prezantimin e këtij traileri (duke përfshirë Henry Cavill, sigurisht), në të cilin nuk mungon as shpata, as magjia apo përbindëshat.

Sezoni i tretë i The Witcher do të shfaqë premierë episodet e tij në dy grupe: vëllimi i parë do të jetë i disponueshëm në Netflix nga 29 qershori, ndërsa i dyti do të arrijë një muaj më vonë, më 27 korrik. Teksa kompania konfirmon edhe sezonin e katërt në pritje të nisjes së xhirimeve.