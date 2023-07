Nga gjyshi si fyerje, te dashuria për oligarkët, stina e përrallave verore për fëmijën popull që po rritet

Nga Viktor Malaj

Botuar në DITA

Në këtë stinë të nxehtë vere, kur parlamentarët dhe shumica e administratës shtetërore shqiptare po përgatiten për pushime, si askund tjetër pesë-gjashtë javë të gjata, politikanët tanë janë vënë në garë për të na treguar përralla të vjetra e të reja.

Tregimi i përrallave, me qëllim vënien në gjumë mendor të popullit, është një “sport” i vjetër dhe i kudogjendur në botë, por këtu tek ne çështja ndryshon pasi përrallëtarët janë nga më “të lashtët” e globit.

Si gjithmonë, serinë e përrallave verore e nisi gjyshi Sali, i cili, për të njëqindtën herë, u paraqit në një konferencë shtypi dhe në televizionin familjar “Syri TV” për të na kumtuar padrejtësitë që i kanë bërë anglo-amerikanët duke e shpallur person non-grata.

Në konferencën e shtypit, rreth 90 për qind e të pranishmëve nuk ishin gazetarë, por bashkëpunëtorët e tij më të afërt të këtyre tri dekadave, me të cilët ka ndarë gëzime e hidhërime, kolltukët e pushtetit dhe privilegjet e tij, njerëz që e kanë ndjekur, frymëzuar, përkrahur e mbrojtur edhe kur ka kryer ato bëma për të cilat dy fuqitë e mëdha perëndimore e kanë shpallur si individ politik “të përfshirë në afera të mëdha korruptive dhe minues i demokracisë”.

Nuk kishte gjë më domethënëse se t’i shohësh këto figura politike pa vlerë që rrinin përballë gjyshit politik, gjithë sy e veshë dhe gojëhapur sikur prisnin prej tij të kumtonte ndonjë shpikje të paparë që do ndryshonte botën.

Formati mendor dhe konstruksioni i tyre moral thuajse nuk ndryshojnë nga ato të të shpallurit non grata pasi e shkuara e tyre politike, e largët dhe e afërt, ka provuar se ata pajtohen me të gjitha sjelljet antidemokratike dhe veprat kriminale që gjyshi ka kryer deri vonë dhe, jo vetëm kaq, por shumica e tyre kanë qenë pjesë e mekanizmit politik e shtetëror të ekzekutimit të atyre bëmave dhe janë po aq përgjegjës për to dhe, madje, po aq të denjë për t’u shpallur non grata.

Si gjithnjë tash dy vjet, gjyshi Sali pohon se statusin e “nderuar” të politikanit non grata nuk e meriton. Atë nuk ia paskan dhënë qeveritë përkatëse amerikane e angleze, por ka ardhur si rezultat i lobimeve të Edi Ramës, Sorosit dhe Lulzim Bashës si ndihmës.

Pra, “dekorata” non grata qenka produkt i mashtrimeve të shtypit të Xhorxh Sorosit dhe trillimeve të dy ambasadorëve të fundit të Britanisë së Madhe në Shqipëri. Si gjithnjë, ai përsërit se i ka paditur dhe do i padisë Ministrat e Jashtëm e të Brendshëm të të dy shteteve përkatëse për shpifjet në adresë të tij dhe iu kërkon atyre të paraqesin prova.

Nuk ka dyshim se pohimet e tij nuk iu drejtohen autoriteteve anglo-amerikane, pasi ndalimi për të hyrë në këto shtete nuk i prish asnjë punë, por i drejtohen popullit shqiptar, të cilit ai dhe shërbëtorët e tij politiko-mediatikë janë përpjekur për 33 vjet t’i bëjnë trushplarje dhe t’i krijojnë stereotipin e gënjeshtërt të të menduarit dhe besuarit se Sali Berisha është sjellësi i demokracisë, përmbysësi i diktaturës, simboli i njeriut të ndershëm dhe të demokratit të panjollë.

Nëse nga shpura pa dinjitet dhe bashkëfajtore e oborrit të tij politik nuk priten të tjera qëndrime pos atyre që manifestojnë kaq gjatë dhe kaq turpshëm, është e çuditshme se si thuajse asnjë gazetar nuk shfaqet i dinjitetshëm dhe ta pyes përrallëtarin Sali se kush mendon ai se janë autorët dhe fajtorët e manipulimeve e dhunimeve të proceseve zgjedhore kur ai ishte në pushtet, cilët ishin urdhëruesit dhe drejtuesit e burgosjeve, rrahjeve dhe vrasjeve të kundërshtarëve të tij politikë, të gazetarëve, si dhe djegies së redaksisë së gazetave apo komisariateve të policisë kur dora vetë ishte në opozitë dhe kërkonte ethshëm pushtet, kush ishte fajtor për ngjarjet haptas kriminale të 14 shtatorit 1998, për kaosin e marsit 1997 dhe ideimin e konfliktit të armatosur veri-jug.

Dhe, më tutje, cilët janë përgjegjësit politikë, moralë e ligjorë të akteve madhore korruptive në ndërtimin e Rrugës së Kombit, të aferave të privatizimeve të Kompleksit “Partizani”, CEZ-DIA, Gërdecit etj etj; kush urdhëroi policinë shqiptare të mos ekzekutonte urdhër-ndalimin e prokurorisë për këshilltarin e tij, matrapazin serbo-boshnjak Damir Fazlliç kur zotëria ishte në pushtet.

Kur gjyshi përrallëtar të na i tregojë këta fajtorë dhe të na sjellë provat përkatëse, siç ua kërkon anglo-amerikanëve, atëherë gazetarët e pranishëm në konferencat e tij të shtypit, dhe unë së bashku me ta, do t’i dënojmë publikisht damkat “e padrejta” që ia ka vënë atij “Rreziku Anglo-Amerikan”.

Në studion e “Syri TV” jo vetëm gazetari moderator, që kujdeset enkas apo pa dashje të shfaqet në publik me pamje të ngjashme me atë të rahmetliut Osama bin Laden, por as gazetarët e tjerë të ftuar në emision, nuk guxonin t’ia çmontonin përrallat gjyshit të dëshpëruar. Përkundrazi, në kuadrin e trushplarjes, bënin çmos të krijonin përshtypje te shikuesit se i kanë rënë në qafë dhe, madje, anglezët ishin penduar, por nuk po dinë si të dalin nga qorrsokaku ku i ka futur Soros dhe ambasadori i tyre në Tiranë, z. Smith.

Këto përpjekje për pastrimin e gjyshit mëkatar janë një fyerje për kujtesën dhe intelektin e shumicës së shqiptarëve që i kanë jetuar e përjetuar bëmat e kalorësit non grata.

Duke bredhur nëpër Shqipëri, në një përpjekje donkishoteske për t’i marrë me zor gjyshit politik drejtimin e PD-së, biri i tij politik, dikur i zgjedhuri dhe i privilegjuari i tij, z. Lulzim Basha vazhdon sagën e përrallave politike verore. Njeriu që i firoi popullit shqiptar 230 milion euro vetëm në ndërtimin e një rruge dhe që i shpëtoi dënimit penal me manovrime procedurale të mbështetura në pushtetin politik që zotëronte si Ministër Transporti dhe në përkëdheljet e non gratës të tanishëm, atëherë Kryeministër, sot propagandon dhe premton luftë kundër korrupsionit.

Dhe lumëmadhi nuk ndalet këtu, por na thotë se “ky sistem politik ka degraduar në një… shfaqje që nuk ka në qendër problemet e qytetarëve” dhe se vetëm “PD mund të sjellë këtë ndryshim, në bashkëpunim me qytetarët dhe partnerët ndërkombëtarë”.

Përrallëtari Lulzim nuk na tregon se kush e degradoi sistemin dhe cili ka qenë kontributi i tij në këtë degradim, kontributi i drejtpërdrejtë si qeveritar i lartë për dhjetë vjet dhe kontributi i tij i tërthortë si përkrahës moral e politik pa kushte i gjyshit Sali derisa ky i fundit mori “dekoratën” amerikane dhe vetë Basha u vu nën presionin “diplomatik” për ta përjashtuar nga Grupi Parlamentar.

Përrallat verore nuk mungojnë edhe nga figura të tilla intelektuale si shkrimtari i nderuar dhe ish-ministri Preç Zogaj, i cili pohonte se “PD ka vendosur pluralizmin, ka vendosur demokracinë, ka vendosur ekonominë e tregut, ka vendosur disa standarde që janë sot historia ku ecën Shqipëria. PD nuk e ka përfunduar misionin e saj”.

Edhe Zogaj, si shumë të tjerë, i kërkojnë gjyshit përrallëtar të largohet nga drejtimi i opozitës, jo për arsye se nuk e meriton, por thjesht dhe vetëm se PD nuk mund të vijë në pushtet me një të damkosur non grata nga Perëndimi.

Në aspektin intelektual, etik dhe historik, është e çuditshme se si pjesëtarë të elitës intelektuale të vendit vazhdojnë të na tregojnë përralla edhe sot pas 33 viteve se “PD vendosi pluralizmin” kur faktet e pakundërshtueshme historike, të jetuara, të shkruara dhe të filmuara provojnë se PD ishte bijë e pluralizmit dhe jo “nëna” apo themeluesja e saj.

Ndërsa, të pohosh se “PD ka vendosur demokracinë”, sikur demokracia të ishte një shtyllë telefoni dhe Shqipëria vërtetë të jetonte në demokraci, është mendjelehtësi e palejueshme. Të pretendosh se demokracinë në një vend e ka vendosur një parti e cila, në opozitë dhe pushtet, është udhëhequr dhe sunduar me dorë të fortë nga një drejtues politik, të cilin “peshuesit” kryesor të demokracisë në botë e kanë damkosur si “minues i demokracisë “, do të thotë të mos respektosh intelektin e vetes.

Sali Berisha, ashtu si shumica e drejtuesve politikë, nuk i ka bërë i vetëm ato që ka bërë dhe që i dimë të gjithë. Pa ndihmën, përkrahjen, brohoritjet dhe inkurajimin e shumicës së atyre që ka pasur dhe ka rreth vetes nuk do të guxonte dhe as të mund t’i bënte veprat e tij antidemokratike që janë të turpshme dhe të dënueshme.

Në këtë kuptim, edhe vetë partia që paska “vendosur demokracinë” është dhe mbetet minuese e demokracisë. Tani, edhe “arkitekt e ndërtues” i demokracisë, edhe minues i saj nuk mund të jesh. Ose njëra, ose tjetra.

*****

Në garën e përrallëtarëve nuk merr pjesë vetëm opozita, por edhe eksponentët kryesor të pushtetit aktual. Pas heqjes së imunitetit të z. Arben Ahmetaj, Kryeministri i vendit, z. Rama pohoi për të disatën herë se është meritë e shumicës qeverisëse dhe e partisë që ai drejton (nënkupto: e atij vetë) që nuk i merr në mbrojtje nga ndjekjet penale figurat politike të veta që “punojnë për shtetin dhe për xhepat e tyre”.

Ndonëse është e vërtetë se PS nuk i merr në mbrojtje zyrtarët e saj të akuzuar nga drejtësia, përralla nuk tregohet deri në fund pasi fundi i saj i bën të pashmangshme pyetjet: Pse kaq shumë njerëz që “punojnë për xhepat e tyre” janë thirrur për të qeverisur punët tona dhe janë promovuar në sferat më të larta të pushtetit qendror e vendor nga Kryeministri dhe kupola drejtuese e partisë që ai drejton?!

Si shpjegohet që çdo vit, ashtu si nën qeverisjet e të tjerëve, KLSH-ja gjen abuzime dhe shpërdorime të dhjetëra e qindra milion euro nga administrata e pushtetit qendror e vendor dhe thuajse askush nuk shkon në burg dhe rrallë kush shkarkohet nga detyrat e rëndësishme?! Ku ka qenë dhe çfarë ka bërë Kryeministri gjatë kohës që ata “punonin për xhepat e tyre” ?!

A është zgjedhur dhe paguhet ai për të na mbrojtur prej tyre, apo për të mbushur muret e zyrave qeveritare me piktura abstrakte dhe për të drejtuar seanca podkasti ( podcast ) pa asnjë vlerë për popullin?! Si mund të jenë demokratik një sistem dhe qeverisje politike ku dikush që vjedh një mijë euro energji elektrike, me të drejtë, burgoset ndërsa dikush që “firon” miliona euro nga buxheti i shtetit ( popullit ) ia hedh paq dhe, madje, zgjohet pasanik ?!!!

Opozita dhe shtypi kanë ngritur shpesh problemin e incineratorëve dhe abuzimeve me ta. Një figurë e lartë e PS-së pohoi para pak ditëve se “kam qenë kundër ndërtimit të incineratorëve”. Që deklaratat e pushtetarëve të mos vlerësohen si përralla, shqiptarëve duhet t’u shpjegohet: A janë incineratorët (djegësit e mbeturinave) investime dhe mjete që përdoren edhe në shumë vende perëndimore?

Nëse po, pse janë shkelur procedurat tenderuese dhe financuese në ngritjen dhe funksionimin e tyre në Shqipëri? Pse është bërë praktikë e përsëritur dhe me domethënie të forta dyshuese krijimi i kompanive fantazmë vetëm disa muaj përpara se ato të “fitojnë” tenderat apo koncesionet? A punojnë apo nuk punojnë incineratorët aktualë në Shqipëri?

Kërraba e SPAK-ut është zgjatur mjaft lart, por mendoj se ka ardhur koha dhe, madje, ka kaluar që t’i ruhen asaj kërrabe edhe të tjerë më lart e më poshtë. Nëse kërraba e SPAK-ut mund të thyhet, përthyhet e shtrembërohet, ekziston një kërrabë tjetër, kërraba morale të cilës, herët a vonë nuk i shpëton askush.

Një përrallë interesante na tregoi edhe Ministrja e Bujqësisë, znj. Krifca e cila pohoi se BE nuk i ka pezulluar përkohësisht fondet për bujqësinë për shkak të dyshimeve për korrupsion, por “për keqadministrim të tyre” dhe se kjo qenka “një procedurë normale”.

Nëse shakaja e saj e vjetshme për ngritjen e një Akademie të Blegtorisë thjesht na bëri të qeshnim, sepse nuk sillte pasoja për vendin, kjo përralla e “keqadministrimit të fondeve” na lë një shije të hidhur pasi në këtë vendin tonë të dashur ka tridhjetë vjet që nga “keqadministrimet” popullit shqiptar i kanë firuar qindra miliona, në mos disa miliarda euro nga buxheti i shtetit apo donacionet e huaja, dhe ka mundësuar që qindra politikanë të ardhur nga “kasollet” të përfundojnë në “saraje” me pesë yje.

Edhe Ministrja e Financave, znj. Delina Ibrahimaj pohoi se qeveria dhe shumica aktuale parashikojnë të bëjnë disa ndryshime në legjislacionin mbi taksat për pasuritë e paluajtshme me qëllim mbushjen e buxhetit të bashkive. Deri këtu nuk ka asgjë të dëmshme, ngaqë pasuritë e paluajtshme taksohen thuajse në të gjitha vendet perëndimore, por shakaja merr udhë kur Ministrja pohon se taksimi i pasurive të paluajtshme do të bëhet duke marrë për bazë vlerën reale dhe jo vlerën e referencës, në një kohë që qeveria ku ajo bën pjesë i ka shpronësuar “për interesa publike” jo pak qytetarë shqiptarë duke ua ka marrë pronat e paluajtshme, kryesisht tokat, kundrejt dëmshpërblimeve të bazuar mbi “çmimin e referencës”, i cili nuk është gjë tjetër veçse “çmimi” që blerësi i gjithëfuqishëm shtet iu vendos mallrave që ai “blen” nga i pafuqishmi popull.

Çështja bëhet edhe më problematike, e padrejtë dhe kriminale kur njeriu kujton raste kur shteti ua merr tokat pronarëve me pak më shumë se një euro m2 dhe ua jep falas “investitorëve strategjikë” të cilët ua shesin pastaj qytetarëve një apo dy mijë euro m2 të ndërtimeve.

Kjo “dashuri” e qeverisjes aktuale për oligarkët dhe përçmimi për qytetarët e thjeshtë ka në thelb edhe elementë të “grabitjes me ligj” të shumicës në dobi të pakicës. Ata që, me të drejtë, kërkojnë të bëjnë taksimin mbi bazën e çmimit real, duhet të bëjnë edhe dëmshpërblimin mbi të njëjtin çmim. Përdorimi i dy standardeve të ndryshme flet për moral të dyshimtë dhe, pse jo, të dënueshëm.

*****

Politikanët shqiptarë, si ata në pushtet dhe në opozitë, duhet të kuptojnë se vjen një ditë kur, jo vetëm përrallat politike bëhen bajate, por edhe “fëmija popull” rritet dhe kupton se përrallat e tyre paraqesin realitete të pavërteta dhe kanë si qëllim vënien në gjumë të popullit me qëllim që “të gjejnë shesh e bëjnë përshesh”.