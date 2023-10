Nga mesdita e së shtunës deri të martë ndryshon gjithçka, ja çfarë pritet të ndodhë me motin në fundjavë

Sinoptikanët nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak thonë se e shtuna do jetë dita e fundit që mund të ketë reshje shiu.

Deri në ditën e martë, moti do jetë me kthjellime dhe me kushte atmosferike të qëndrueshme, ku temperaturat do arrijnë deri në 29 gradë celsius.

“Paqëndrueshmëria atmosferike, e cila është aktualisht mbi vendin tonë, do vazhdojë të jetë prezente deri në orët e mesditës së ditës së shtunë, ku moti parashikohet me vranësira dhe reshje shiu, të cilat pritet të jenë me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në veriperëndim me intensitet mesatar.

Por duke filluar nga orët e mesditës, ditën e shtunë dhe deri ditën e martë, ne presim një qëndrueshmëri atmosferike, moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët dhe me vranësira kalimtare. Këto do jenë kryesisht në orët e mesditës dhe pasdites.

Përsa i përket fushës termike, krahasuar me ditët që lamë pas, nuk presim të pësojmë ndryshime të ndjeshme. Temperaturat në vlerat maksimale do të luhaten nga 27-29 gradë celsius, kryesisht në zonat e ulëta dhe në bregdet. Përsa i përket erës, pritet të jetë nga kuadrati i jugut me një shpejtësi mesatare deri në 8-9m/s, por hera-herës përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 12-13 metra/s duke bërë që valëzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3-4 ballë”.