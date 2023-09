Ngjarje makabre në Itali, 42-vjeçari vret ish-partneren dhe më pas veten

Një ngjarje e rëndë ka tronditur opinionin publik në Itali, ku një 42-vjeçar, i identifikuar si Angelo Reina, me origjinë nga Valderice, ka vrarë me armë zjarri ish-partneren e tij, Marisa Leo, 39 vjeçe, me origjinë nga Salemi.

Sipas mediave italiane, Reina i kishte kërkuar ish-partneres një takim për t’u “sqaruar”, në biznesin e familjes, por debati mes tyre agravoi më tej, duke përfunduar me një viktimë. Trupi i pajetë i Marisës u gjet nga policia.

Ndërkohë, më vonë u gjet edhe trupi i pajetë i autorit të ngjarjes. Mësohet po ashtu se, viktima e kishte denoncuar ishin e saj për përndjekje në vitin 2020, por mesa duket kjo nuk ka mjaftuar që asaj t’i marrin jetën në lule të rinisë. Çifti kishte një vajzë trevjeçare, por të dy nuk ishin bashkë prej disa kohësh.

“Komuniteti ynë është i tronditur nga ajo që ndodhi. Nuk ka fjalë për të përshkruar dhimbjen për një tragjedi absurde dhe të papranueshme. Unë i shpreh ngushëllimet dhe afërsinë time familjes në emër tim, Administratës dhe gjithë qytetit të Salemit.

Përqafojmë familjarët në kujtim të një vajze me diell që e donte jetën. Dita e varrimit do të jetë zi në qytetin e Salemit: duhet të kthejmë në qendër të vëmendjes një fenomen të papranueshëm dhe të padurueshëm siç është femicidimi. Mirupafshim Marisa…”, tha kryebashkiaku i Salemit, Domenico Venuti