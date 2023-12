Ngrejani “pjacën” vetos!

Artan Xh. Duka

Botuar në DITA

Larg BE për të drejta historike apo teka anakronike!

Kërcënimi Greqisë me veto ndaj integrimit në BE nuk është rastësi. Nuk bën dot rehat me idenë e Shqipërisë në BE dhe uljen në tryezë si të barabartë e kjo qysh kur u hapëm me botën pas viteve 90 e dolën në skenë dosjet e bëra pirg nga Çamëria, Ligji i Luftës, varrezat ushtarake greke, popullsia shtetformuese arbëreshe atje etj.

Ndaj dhe politika grekë bën sot qimen tra këndej për të shmangur vëmëndjen nga stiva e “trarëve” tanë andej. Mendojnë se fitojnë kohë por po zgjasin agoninë se të pashmangshmes nuk ia del dot.

Le të urojmë se BE do të jetë në gjëndje t’a fusë në“vathë” e në këtë rast durimi ynë do të ishte virtyt por, nëse BE lëshon ndaj vetos e sebepeve greke, të paktën të ngelemijashtë BE e të bëhet lajm se po ngrejmë zërin për kauzat tona dhe jo për belerët e rradhës këndej!

Nuk ka Beler që i mbulon!

Të thuash se nuk ekziston çështja çame është si të thotë Serbia se nuk ka Kosovë, të dyja “degë” të të njëjtit “trung” por ndërsa Kosova gjeti drejtësi, Çamëria mohohet si entitet se Greqia ende beson se bota ha bar!

Me Greqinë jemi në NATO (avionët e saj mbrojnë qiellin tonë) por me Ligj Lufte jemi armiq(!) paradoks ky që kërkon përgjigje në tryezat dypalëshe por edhe në OKB, BE e NATO.

Arbëreshët (arvanitasit) nuk janë nomadë që qëlluan të flasin shqip por të parët tanë, gjaku ynë në trevat e tyre iliro-epiriote që meritojnë njohje e mirënjohje sepse bënë edhe vetë Greqinë! Kjo popullsi shtetformuese arbëreshe atje imponon respekt dhe standarde ka, nga reciprociteti me pakicat greke këtej, Konventa Europiane mbi Minoritetet (ndonse arbëreshët në Greqi janë shtetformues), arbëreshët në Itali etj.

Varrezat ushtarake greke nuk bëhen dot “gur i rëndë” në dheun e huaj, sado keq të luajë ekstremizmi grek. Kufiri nuk është punë varresh, ndryshe e gjithë Greqia është Shqipëri sepse të rënët kuq e zi hasen kudo matanë. Duhet një referendum për varrezat greke e nëse del jo, me dinjitet tëshpien në kufi. Memorialet e qëndresës ndaj fashizmit në tokën e tjetrit, bustet që inaguron Rama etj janë tjetër gjë por jo duke harruar e mos përkujtuar viktimat e krimit të andartëve grekë në jug, lapidarët e varrezat e genocidit grekndaj popullsisë çame në vatrat e saj matanë, qëndresën e Ali Pashait në Janinë etj.

Çështjet historike dhe problemet me emigracionin pas viteve 90 nuk ka tryezë që i nxë e deri tani qeveritë shqiptare kanë dështuar në këtë ballallafaqimdetyrim historik aq sa sot katandisemi që lajm rreth vetos greke të jetë një Beler!

E vërteta të lartëson!

Gjetja e sebepeve për veton ndaj rrugëtimit drejt BE është jetike për Greqinë me sahatin tek e shkuara por banalizimi e belerizimi i vetos së saj sot i bën karshillëk jo vetëm Shqipërisë por edhe BE e SHBA që mundësuan dhe po mbështesin reformën në drejtësi. Kur futet ligji, hapet krahu. Nuk ka çështje Beleri; as për takime dy, tri, shumë-palëshe… në duan të llafosin, të llafosin me pasqyrën!

Nëse është e thënë që prej vetos greke të sorrollatemigjatë jashtë BE, të paktën të ngrejmë “pjacën” e saj. BE e SHBA t’a dinë se po refuzohemi jo për Belerin por për tëshmangur Çamërinë, Ligjin e Luftës, njohjen e arbëreshëve etje nëse veto na lë jashtë BE, lajmi të jetë për të drejtat tona dhejo tekat e Greqisë.

Për fat të keq politika jonë nuk po tregon integritetin e dinjitetin e drejtësisë. Sot tryezat dypalëshe kanë protagonist Greqinë e tekat e saj. Llafosemi e kompleksohemi për Belerin, Himarën, minoritetin etj sikur të jenë probleme ndërkohë qënuk janë, nuk ka fare reciprocitet dhe “elefantin në dhomë”, Çamërinë e arbëreshët, nuk i sheh kush!

Hapja e kufijve me futjen në BE, kontaktet, zgjimiidentitar e thirrja e të parëve etj do të ndodhin në gadishullin Ilirik dhe e pashmangshmja dhe fakti historik nuk shmanget. Greqinë e bënë së pari shqiptarët, lufta e sakrifica e tyre ngaAli Pasha tek Boçari me shokë duke qënë faktikisht shteti i parë i lirë shqiptar në rajon! Kuq e zinjtë janë atje përjetë sishtetformues dhe identiteti “grek” ka nevojë sot për reflektim.

Realizmi do e çlirojë Greqinë nga makthet e së shkuarëse kuturisjet e mundimshme të asimilimit të historisë, kulturëse traditave të lashta kuq e zi në Greqi apo idiotësia vorio-epiriote ndaj shtetit amë shqiptar në rajon.

Më shumë se ajo që nuk u bë dje, brengos ajo që nuk e thua sot!

Si shtet i BE në rajon, Greqia duhet të jetë shëmbull për tëdrejtat kombëtare e njerëzore por nuk është e tillë dhe ky nukështë rasti se “atë që t’a bën i joti nuk t’a bën kush” meqë Greqinë moderne e bënë shqiptarët. Shqiptarët, kudo në gadishullin Iliro-epiriot, nuk hedhin kurrë gurin të parët, nukbëjnë të fortin e as arrogantin ndaj tjetrit dhe kjo është shënjëe të madhit në trojet mijravjeçare të tij.

Sot varet nga ne që vetot greke, nëse ndodhin, të mosgjenerojnë publicitet për sebepe belerësh por për kauza e probleme reale historike si Çamëria, Ligji Luftës, arbëreshëtetj. Është detyrim kombëtar për çdo qeveri shqiptare dhe fut debatin mes nesh në binarë.

Nëse politika shqiptare bën “Odiseun” e urtë e dinakepiriot sa të futet “kali” pellazg në BE pa të hapë dosjet e sëshkuarës, shpresojmë t’ia vlejë por nëse Greqia në avazin e sajnuk pyet as për BE, atëhere humbim kohë të vyer e përflitemi për Beler!

Nuk është punë kufiri por dinjiteti kombëtar e brengë nuk është vetëm ajo që nuk bëre dje por dhe ajo që nuk thua dot as sot. Greqia sjell rrotull një dynja me sebepe pafund kurne duhet të kishim shpalosur me kohë kauzat tona që meritojnë drejtësi. Nuk është vonë dhe nëse varin turinjtë e nisin avazin e vetos, të paktën bota do e dijë se nuk janë belerët e rradhës arsyeja pas. Greqia ka në dorë veton; ne të ngrejmë pjacën e saj!

