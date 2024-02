Ngrihet flamuri rus në Avdiivka, Rusia tjetër avantazh ndaj një Ukraine të pambrojtur

Flamuri rus është ngritur në disa pjesë të qytetit lindor Avdiivka në Donetsk, disa orë pasi forcat ukrainase u tërhoqën nga rrënojat e një qyteti që ata kanë mbrojtur për një dekadë. Ushtria e Ukrainës është nën presion në disa pika të tjera përgjatë vijës së frontit për rreth 1000 kilometra nga kufiri me Rusinë në veri deri në Detin e Zi. Njësitë më të mira të Ukrainës janë rraskapitur pas dy vitesh luftime, me një komandant të ri të përgjithshëm, dhe me trupat ukrainase që nuk kanë predha dhe janë të cenueshme ndaj sulmeve të pamëshirshme ajrore.

Ndërsa qëllimi i Presidentit Volodymyr Zelensky dhe forcave të armatosura është të rimarrë të gjithë territorin e pushtuar nga Rusia, ukrainasit tani po luftojnë për të parandaluar që rusët t’i shtojnë më shumë rreth 18% të territorit ukrainas që ata tashmë kanë. Qëllimi i deklaruar i Presidentit Vladimir Putin është të pushtojë të gjitha rajonet lindore të Luhanskut dhe Donetsk, por pak besojnë se ai do të ndalet këtu nëse ka mundësi të mëtejshme. Rusët nisën një përpjekje të vendosur për të pushtuar qytetin ukrainas Avdiivka në tetor.

Por ata janë gjithashtu në sulm pranë Bakhmut dhe Mariinka (gjithashtu në Donetsk), dhe drejt Kupiansk në veri. Në frontin jugor, në Zaporizhzhia, burimet ruse dhe ukrainase flasin për një grumbullim masiv rus në zonën ku ukrainasit u përpoqën të nisnin kundërofensivën e tyre verën e kaluar. Sipas disa analistëve është mbledhur një forcë prej 50,000 burrash.

Ivan Tymochko, Kryetar i Këshillit të Rezervistëve të Forcave Tokësore të Ukrainës, tha të shtunën “se pavarësisht se vëmendja jonë është e përqendruar në Avdiivka, në fakt, luftime shumë intensive po vazhdojnë në sektorin Lyman-Kupiansk, [dhe] pranë Bakhmut. Armiku ka grumbulluar forca të forta në zonën e Robotyne, një zonë tjetër pikë zjarri në frontin jugor.”

Ukrainasit po përpiqen të vendosin pozicione të reja mbrojtëse në veri të Avdiivka në terren më të lartë. Analistët nuk presin një sulm të menjëhershëm rus në këto linja, ndërsa trupat rigrupohen, por ata mund të marrin disa fshatra periferike. Shkatërrimi i shkaktuar nga sulmet ajrore dhe artileria ruse gjatë disa muajve në Avdiivka në thelb i la ukrainasit pa mbulesë. E njëjta qasje ruse, për të zhdukur gjithçka në rrugë, funksionoi përfundimisht në 2022 në qytetet Severodonetsk dhe Lysychansk.

Duke marrë atë që ka mbetur nga qyteti, rusët mund të lëshojnë disa njësi për të përforcuar sulmet ndaj rrënojave të Mariinkës aty pranë. Ditët e fundit ata kanë bërë terren në jug të qytetit dhe mbrojtjet ukrainase në drejtim të Vuhledar tani janë nën presion të madh. Ushtria ukrainase raportoi të dielën se një ditë më parë, rusët bënë 23 përpjekje për të thyer mbrojtjen e tyre. Objektivi rus në perëndim dhe veri-perëndim të Bakhmutit është qyteti i vogël i Chasiv Yar, i cili ndodhet në lartësitë komanduese brenda rrezes së artilerisë të qyteteve Kramatorsk dhe Kostiantynivka. Javën e kaluar, zëdhënësi i ushtrisë ukrainase në atë zonë, Illia Yevlash, tha se në një ditë, rusët kishin granatuar pozicionet e Ukrainës mbi 600 herë.

Ukraina mban ende gati gjysmën e rajonit të Donetskut, pushtimi i të cilit ka qenë një qëllim i vazhdueshëm i Presidentit Vladimir Putin. Rusëve iu deshën muaj për të kapur vetëm 30 kilometra katrorë në dhe rreth Avdiivka. Në jug, hetimi i parë rus i linjave ukrainase tashmë ka filluar. Sipas ushtrisë ukrainase, tre tanke ruse u shkatërruan të shtunën dhe dhjetëra ushtarë u vranë mes një ofensive ruse në më shumë se një duzinë përpjekjesh për të thyer linjat ukrainase.

Mes asaj që është një perspektivë e vështirë për trupat ukrainase në vijën e frontit, rusët po humbasin një numër të jashtëzakonshëm burrash të vrarë ose të plagosur. Presidenti Volodymyr Zelensky tha të shtunën se në Avdiivka, shtatë rusë po vriteshin për çdo ushtar ukrainas të humbur. Komanda ushtarake ukrainase pretendoi se kishte shkaktuar humbje të 20,018 ushtarëve, 199 tankeve dhe 481 automjeteve luftarake të blinduara në rajon nga Avdiivka përmes Zaporizhzhia perëndimore midis 1 janarit dhe 15 shkurtit.

Ndërsa kjo nuk mund të konfirmohet, zyrtarët amerikanë kanë thënë më parë se rusët po pësonin humbje të mëdha për shkak të taktikave të dobëta. Por mënyra e luftës ruse ka qenë prej kohësh dërgimi i mijëra të tjerëve në betejë, pavarësisht nga humbjet, dhe rezervuari i tyre i fuqisë punëtore ushtarake është shumë më i madh se i ukrainasve. Aktualisht, me mungesën e armëve dhe municioneve në Ukrainë për shkak të mos miratimit të një pakete ndihme prej 60 miliardë dollarësh nga ana e Kongresit të SHBA-së, rusët po bëjnë gjithashtu avantazhin e tyre shumë të konsiderueshëm në artileri, armaturë dhe fuqi ajrore.

