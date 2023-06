Nisin sanksionet për Kosovën? Borrell letër Kurtit: Pa ulur tensionet dhe zgjedhjet e reja, s’mund të vini në Bruksel!

Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Josep Borrell, i ka dërguar një letër kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, duke theksuar rëndësinë e ndërmarrjes së hetimeve dhe masave të duhura për ta shtensionuar situatën në veri të vendit.

Ai i është përgjigjur letrës që kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i ka dërguar atij disa ditë më parë, duke ia prezantuar planin e tij prej pesë pikash, që sipas kryeministrit, do të ndihmojë në uljen e tensioneve në veri të vendit.

“Siç e dini, unë jam i gatshëm të thërras një takim të nivelit të lartë me ju dhe presidentin Vuçiq, me parakushtin që ju të jeni i gatshëm të ndërmerrni fillimisht hapat për shtensionim dhe të hapni rrugë për zgjedhjet e reja. Nuk mund të kemi përparim në normalizimin e raporteve, përderisa ne merremi me menaxhimin e krizave. Të 27 shtetet e BE-së, por edhe SHBA-ja, kanë investuar shumë në procesin e normalizimit dhe ne duam të shohim që ky proces lëviz përpara. Prandaj, shtensionimi i situatës kërkohet të ndodhë menjëherë. Nëse jeni i gatshëm të ndërmerrni hapat e nevojshëm, një takim i ri mund të organizohet shpejt”, ka thënë Borrell në letrën që i dërgoi Kurtit.

Borell ka kërkuar që kryetarët e rinj shqiptarë në komunat në veri të mos punojnë nga zyrat në objektet komunale, tërheqjen e policisë nga afërsia e këtyre ndërtesave dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore.

ralelisht, ne po i kërkojmë Serbisë që ta mbështesë tërheqjen e elementeve radikale nga këto zona”, ka shkruar Borrell.

Po ashtu, në letrën e tij, ai ka theksuar se është e nevojshme të merren parasysh mendimet e EULEX-it dhe KFOR-it dhe të konsiderohen si partnerë të plotë.

Ai ka vërejtur me keqardhje se veprimet e ndërmarra në Mitrovicën e Veriut nuk u koordinuan me EULEX-in dhe KFOR-in.

“Vëmë re me keqardhje se nuk ishte rasti me operacionin e djeshëm në Mitrovicën e Veriut, prandaj çdo masë e ardhshme për sundimin e ligjit në veri të Kosovës do të duhej të diskutohej dhe të vlerësohej individualisht së bashku me EULEX dhe KFOR”, ka deklaruar ai.

Si rezultat, Borrell bën thirrje për të diskutuar dhe vlerësuar secilën masë të ardhshme për sundimin e ligjit në veri të Kosovës, bashkë me EULEX-in dhe KFOR-in.

Në deklaratë, Borrell gjithashtu ka shprehur shqetësimin se një masë e ndërmarrë nga Kosova nën ombrellën e sundimit të ligjit, mund të ketë rezonancë të kufizuar ndërkombëtare në kontekstin e një mjedisi shumë të brishtë.

Ai bën thirrje për ndërmarrje për hapa të vendosur për t’i zvogëluar tensionet, duke u bazuar në kërkesat e kërkuara nga Shtetet Anëtare të BE-së dhe partnerët amerikanë.

Borrell ka theksuar se pas rivendosjes së paqes dhe stabilitetit në veri të Kosovës, mund të fillohet fokusimi në normalizim dhe zbatimin e plotë të Marrëveshjes për normalizim.

Në fund të deklaratës, Borrell ka përmendur se dështimi për t’i zvogëluar tensionet do të sjellë pasoja negative dhe se 27 shtetet anëtare të BE-së janë informuar për masat e nevojshme. Ai ka premtuar se këto masat do të komunikohen publikisht.