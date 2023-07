Një tjetër skuadër shqiptare i thotë lamtumirë Champions!

Ballkani bëri gjithçka keq, gaboi pafund dhe humbi 4-0 në Bullgari përballë Ludogorets, duke i dhënë lamtumirën Champions League.

Kampionët e Kosovës ishin hija e vetvetes krahasuar me sfidën e parë të luajtur në “Fadil Vokrri”, aty ku luajtën një ndeshje fantastike dhe fituan 2-0.

Por, kampionët e Bullgarisë nuk e kishin thënë fjalën e fundit, shfrytëzyan në gabim pasiguritë dhe gafat e djemve të Ilir Dajës dhe festuan kualifikimin.

Ganezi Bernard Tekpetey ndëshkoi dy herë Enea Koliçin në pjesën e parë, ndërkohë që në fraksionin e dytë të takimit erdhën edhe golat e argjentinasit Matias Tissera dhe brazilianit Caio Vidal.

Rrugëtimi europian i Ballkanit zhvendoset në Conference League. Me kampionët e Kosovës që do të sfidojë në turin e dytë me Larne, kampionët e Irlandës së Veriut.