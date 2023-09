Një yll i galaktikës tonë po sillet çuditshëm dhe ka ngatërruar shkencëtarët

Ka ende shumë mistere që duhet të kuptojmë në lidhje me universin që shtrihet përtej Sistemit Diellor. Për shembull, materia e errët është teorizuar gjerësisht, por ekzistenca e saj vetëm është konstatuar. Tani, enigma e një ylli të çuditshëm kthehet në plan të parë dhe teoritë janë gjithnjë e më bindëse për natyrën e tij.

Po flasim për yllin Boyajian, ose KIC 8462852. Me cilin emër të doni t’i referoheni, ky trup qiellor ka disa karakteristika që kanë ngatërruar komunitetin shkencor prej vitesh.

Dhe që nga viti 2015, data kur u vëzhgua për herë të parë, ylli Boyajian ka ulur shkëlqimin e tij në disa raste deri në 22%, diçka që nuk mund të shpjegohej, siç ndodh në yjet e tjerë, me kalimin e një ekzoplaneti, pasi kjo lëvizje do të ulte vetëm shkëlqimin që ne perceptojmë me 1%. Pra, një ekip i udhëhequr nga astronomi Massimo Stiavelli ka marrë frenat e hetimit të KIC 8462852.

Propozimi i tyre është publikuar në faqen e internetit të Institutit Shkencës të Teleskopit Hapësinor dhe për momentin, ata tashmë kanë filluar të përdorin teknologjinë në bordin e teleskopit hapësinor James Webb, për të tentuar të deshifrojnë një enigmë që po shqetëson shumë nga komuniteti shkencor.

Siç pasqyrohet në dokumentin e mëparshëm, ekipi i studiuesve thekson se:

“Ne propozojmë vëzhgimin e këtij objekti në diapazonin e gjatësisë valore midis 1.7 dhe 25 mikron, në mënyrë që të matim emetimin termik nga materiali rreth yjor, që shkakton ndryshimet e vëzhguara të lakimit të dritës”.

Prej vitesh, përveç teorisë së konspiracionit që thotë se po përballemi me një strukturë me origjinë jashtëtokësore, janë hedhur disa hipoteza për të shpjeguar sjelljen e yllit. Disa astronomë pretendojnë se mund të jetë pluhur dhe gaz që rrethon trupin inkandeshent, të tjerë aludojnë për një grup asteroidësh ose mbetjet e një ekzoplaneti, ose sateliti. Në fakt nuk përjashtohet që të jetë një shpjegim që nuk e kemi dëgjuar kurrë.

Studiuesit janë të bindur se me të dhënat e marra përmes teleskopit James Webb do të mund t’i afrohen përgjigjes përfundimtare. Në propozimin e tyre ata thonë se:

“Objektivi i parë i këtyre vëzhgimeve është të bëhet dallimi midis modeleve të propozuara për sjelljen e yllit: një zbulim do të konfirmonte natyrën rrethore yjore të materialit që është i fshehur dhe një moszbulim do të ishte shumë kufizues, duke na motivuar të zhvillojmë modele alternative. …) E dyta: Qëllimi i këtyre vëzhgimeve, nëse zbulohet, është të përcaktojë temperaturën dhe shkëlqimin e pluhurit rreth yjor për të kuptuar më mirë këtë objekt të jashtëzakonshëm”.