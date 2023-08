Njihuni me Thor, njeriun që ka vizituar të gjitha vendet e botës pa iu dashur të fluturojë me avion! Iu desh gati një dekadë…

Ajo që për shumë mund të jetë një ëndërr, për Thor Pedersen (@onceuponasaga) është bërë realitet. Ai ka vizituar gjithsej 203 vende në një aventurë që filloi në tetor 2013 dhe përfundoi majin e kaluar. Është e vërtetë që OKB-ja e numëron numrin total të vendeve në botë në 195, por Pedersen ka vizituar edhe ato territore që janë në mosmarrëveshje, megjithëse ka edhe vende të vogla apo ishuj që konsiderohen të pavarur dhe kanë popullsi nga 17-500 banorë, por që OBK nuk i njeh (numërimi shkon deri në 217 shtete).

Këtij suksesi i shtohet se për të përfunduar udhëtimin e tij, Thor nuk ka përdorur asnjë avion. Për të lëvizur ai ka përdorur mjete nga toka dhe deti, duke udhëtuar në këmbë, me makinë, autobus, tren ose varkë. “Unë nuk do të blej, marr hua apo marr me qira një automjet për të shkuar nga A në B dhe definitivisht nuk kam shofer. Në këtë mënyrë do të sigurohem që të kaloj shumë kohë me vendasit dhe udhëtarët, një mënyrë e mahnitshme për të parë botën!”, tha ai sipas BBC.

Me një kohëzgjatje totale prej 3,512 ditësh, udhëtimi ishte planifikuar të përfundonte në vitin 2018, por pandemia Covid-19 e shtyu përfundimin deri në maj 2023, kohë në të cilën Pedersen mbërriti në Maldive. Qëllimi i tij ishte të kalonte të paktën 24 orë në çdo vend dhe të mos kthehej në shtëpi përpara se të përfundonte udhëtimin, sipas faqes së tij të internetit.

Vështirësi gjatë udhëtimit

Në një intervistë për BBC, Thor Pedersen shpjegoi se kishte shumë gjëra të paharrueshme në udhëtimin e tij dhe se vështirësia e tij më e madhe ishte hyrja në Guinenë Ekuatoriale: “Praktikisht hoqa dorë. Isha në telashe”, ka rrëfyer ai. “Kalova kufijtë tokësorë dhe në shumë e shumë postblloqe kushdo me uniformë ma bëri jetën një makth. Ishte një periudhë vërtet e vështirë”, tha ai.

Ai gjithashtu siguroi BBC-në se me raste është ndjerë i lodhur dhe tha se askush nuk e kishte ndërmarrë këtë punë më parë. Kur u pyet nëse në ndonjë moment gjatë udhëtimit e kishte rimenduar të mos merrte aeroplan, ai pranoi se pasi kaloi 54 orë në autobus u ndje pak i tunduar: “Nuk e dini se sa herë kam qenë në situatë kritike. Udhëtim shumë i gjatë i pakëndshëm me autobus dhe shikoj qiellin blu dhe shoh një aeroplan dhe pyes veten, çfarë po bëj me jetën time tani? Udhëtimi im më i gjatë me autobus ishte 54 orë. Nuk e di nëse mund ta imagjinoni sa të lënduar jeni pas një udhëtimi të tillë”, tha ai.