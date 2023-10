“Po çfarë do bëni më ju atje mo Flamur…” Nuk përmbahet Noka: “Harroje ti normalitetin bashkë me Lindën tënde dhe Edi Ramën”

Deputeti i PD, Flamur Noka dhe ai i PS Blendi Klosi debatuan lidhur me aksionin e opozitës në Kuvend që përfundoi në konfrontim fizik me deputetët e mazhorancës.

“Ç’është ajo shtyn deputeti deputetin, kjo s’duhet të ndodhë kurrë mo Flamur. O Flamur po çfarë do bëni më ju atje mo? Ishallah e keni ndarë mendjen të bëni opozitë për të mirën e atyre që përfaqësoni, por mos t’ju gënjejë mendja. Çfarë do bëni ju atje më mo? Po jeni në terezi? Çfarë mendoni ju se mund të bëni atje? Nuk them kurrë unë mos të bësh protestë, por jo të preki deputeti deputetin me dorë, çfarë kuptimi ka ajo. Është turpi i botës”, u shpreh Klosi

“Harroje ti normalitetin pa fije legjitimiteti në atë parlament dhe pa respektuar të drejtat kushtetuese të opozitës. Ti duhet ta harrosh së bashku me Lindën tënde dhe me Edi Ramën. Harroje! Ajo ka për t’u shkruar në histori si turpi i parlamentarizmit, e vetmja që do të shkruhet, ta dish ti, ajo Lindita jote”, u përgjigj Noka.

“Prisni se s’keni parë gjë akoma. Këtë thash unë, tjetrën zbërthejeni ju. Tani unë po them që brenda atij Parlamenti, prisni se s’keni parë gjë akoma”, u shpreh deputeti.

j.l./ dita