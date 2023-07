Nostradamus ‘godet’ përsëri në shenjë, gjen një tjetër parashikim për vitin 2023

Nostradamus është një intelektual i njohur francez, i famshëm për parashikimet e tij të së ardhmes brenda ‘shekujve’ të tij që kanë habitur të gjithë botën për besueshmërinë e tyre. Duhet pasur parasysh se ato datojnë nga shekulli i 16-të. Ndër sukseset më famëkeqe janë vrasja e John F. Kennedy, shkatërrimi i Kullave Binjake në Nju Jork, Luftërat Botërore, Luftërat Napoleonike, ose vdekja e Elizabeth II. Megjithatë, në vitin 2023 është edhe më befasuese, sepse tani për tani, ka goditur tashmë dy nga parashikimet për të gjithë vitin. Nga njëra anë, ekspertët thonë se Nostradamus parashikoi një ndryshim në Vatikan dhe megjithëse nuk ka ndodhur plotësisht, ka ndodhur vdekja e emeritit Papa Benediktit XIV (ish-Papës).

Nga ana tjetër, ai do të kishte parashikuar gjithashtu se fuqia kryesore botërore do të pësonte turbulenca: Shtetet e Bashkuara kanë vështirësi në zgjedhjen e kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve.

Pas disa javësh analiza, ekspertët kanë miratuar një tjetër teori të Nostradamusit lidhur me këtë vit. Kujtojmë se vërtetësinë e teorive e përcaktojnë njerëzit që e kanë studiuar veprën e tij prej vitesh.

Natyrisht, fakti historik që Nostradamus e ka pasur të drejtë këtë vit është tërmeti i rëndë në Turqi dhe Siri që mori jetën e mijëra njerëzve. Është padyshim një nga katastrofat më të mëdha natyrore të kohëve të fundit.

Katrani që është marrë si i mirë është si vijon: “Në disa net do të dridhet toka, në pranverë dy përpjekje radhazi. Korinti, Efesi në dy dete do të notojnë. Luftë e hapur nga dy luftëtarë trima”. Më të diturit në këtë çështje e vënë në dukje parashikimin si të qartë, pasi zona e Efesit (Turqia e sotme), territori i lartpërmendur në luftë (Siria) dhe koha në të cilën duhet të bëhen përpjekjet për të rindërtuar territorin (muajt pas katastrofës së shkurtit) janë krejtësisht të krahasueshme me datën në të cilën ndodh ngjarja.