“Nuk do garojë me të atin, por…”, Berisha i hap rrugën marrjes së PD nga Argita

Sali Berisha ka folur sërish për fjalimin e vajzës së tij, Argita Malltezi në Kuvendin Kombëtar.

Berisha u shpreh se e bija nuk do të jetë ajo që të garojë me të atin, por la të hapur mundësinë që ajo të hyjë në politikë pas tij.

“Se çfarë do të bëjë Argita Malltezi në të ardhmen e saj, unë nuk mund ta them, dhe këtë ta them haptas. Por për një gjë të jeni i sigurtë, që nuk do të jetë ajo që do të garojë me të atin e saj. Për këtë 100%”, u shpreh Berisha duke devijuar debatin.

Kjo, pasi debati nuk është nëse Argita do garojë me të atin, por se ky i fundit po përgatit rrugën që ajo të jetë pasuesja e tij për të marrë drejtimin e partisë.

“Pas meje unë nuk jam përgjegjës se çfarë mund të ndodhë. Unë them që ajo është një njeri që ka të drejtën si çdo demokrate e demokrat, të marrë pjesë në garat, cilat të dojë. E vetmja gjë që nuk mund të ndodhë është që ajo të garojë me ta atin e saj. Kjo nuk ndodh. Nuk mund të bëhet partia familje”, theksoi Berisha.

Malltezi u shfaq për herë të parë në një Kuvend të PD-së duke ngritur shumë aludime mbi angazhimin e saj në politikë.

j.l./ dita