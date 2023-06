Nuk justifikoi pasurinë, GJKKO shpall fajtor ish-kreun e Kushtetueses, Bashkim Dedja. Dënohet me 6 muaj burg

Gjykata e Posaçme ka shpallur fajtor Bashkim Dedjen, ish-kryetarin e Gjykatës Kushtetuese për akuzën e “fshehjes dhe mosdeklarimit të pasurisë.”

Dedja u dënua me dënua me 6 muaj burg, por përfundimisht do të qëndrojë në 1 vit shërbim prove.

Sipas SPAK, Dedja nuk justifikon në burime të ligjshme dy apartamente dhe një garazh. Ish-kryetari i Kushtetueses u shkarkua nga detyra nga Shkalla e Dyte e vettingut.

Në tetor të vitit të kaluar, Gjykata e Posaçme vendosi të kthejë në duart e SPAK dosjen penale në ngarkim të Dedjes. Gjykata vlerësoi në atë kohë se hetimi nuk ishte i plotë, se duhet të kryhej një akt i ri ekspertimi dhe për pyetjen e disa personave. Po sipas gjykatës, disa nga aktet ishin bërë të papërdorshme.

Vitin e shkuar SPAK mori nën hetim 10 ish-anëtarë të Kushtetueses dhe Gjykatës së Lartë të shkarkuar nga vetingu, që dyshohet se kanë pasuri të pajustifikuara.

o.j/dita