Nuk ka plakje për Hulk Hogan, gjen tjetër të dashur në moshën 69-vjeçare dhe fejohet

Legjenda e mundjes profesioniste, Hulk Hogan, është fejuar sërish me një grua. Siç raportoi TMZ orët e fundit, ish-kampioni i botës në peshën e rëndë u fejua në fillim të korrikut me Sky Daily, të dashurën e tij prej më shumë se një viti.

“Hulk Hogan ka këmbanat e dasmës në të ardhmen e tij…sepse ai sapo u fejua me të dashurën e tij prej më shumë se një viti”, shkroi TMZ. “Ai dhe Sky Daily u fejuan javën e kaluar, me Hoganin që bëri pyetjen në një restorant në Tampa, Florida. “Hogan na thotë se ishte shumë nervoz për propozimin… por Sky tha: “Po”. Salla e Famave të WWE thotë se e fejuara e tij ka tre fëmijë të saj dhe ajo ra në dashuri me të gjithë.”

Hulk Hogan dhe Sky Daily, një instruktor joga, filluan të takoheshin në fillim të vitit të kaluar. Në atë kohë, Hulk i kishte dhënë fund martesës me gruan e tij të dytë, Jennifer McDaniel, pasi kishin dorëzuar dokumentet e tyre të divorcit. Tani, me martesën e tij të tretë në horizont, Hulk Hogan është gati të përqafojë këtë kapitull të ri të jetës së tij me Sky në krah të tij.