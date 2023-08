Nuk pranoi të dorëhiqej për “puthjen e ndaluar”, qeveria e Spanjës pezullon kreun e Federatës!

Qeveria spanjolle ka vendosur të pezullojë Luis Rubiales nga detyra e presidentit të Federatës Spanjolle të Futbollit.

Kështu deklaroi Victor Francos, President i Këshillit të Lartë të Sporteve, i cili u paraqit në konferencën për shtyp pas njoftimit të presidentit të RFEF se nuk dëshiron të japë dorëheqjen, ndërsa theksoi se Rubiales nuk ka qenë asnjëherë në lartësinë e detyrës që kishte.

“Z. Rubiales nuk ishte në lartësinë e detyrës. Ai nuk ishte në “lartësinë e asaj që prisnin lojtarët, as e asaj që priste qeveria, as e asaj që priste, mbi të gjitha, futbolli spanjoll. Nuk bëri atë që duhej të bënte. Shpjegimet e tij nuk janë të mjaftueshme, as nuk mjafton që të mos ndërmerren veprime të mëtejshme. Qeveria spanjolle nuk do të mbetet e pandjeshme përballë asaj që ndodhi sot. Qeveria sot ka nisur procedurat që zoti Rubiales t’i japë shpjegime. Do ta pezullojmë Rubiales nga funksionet e tij”.