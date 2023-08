Operacion antidrogë me 6 të arrestuar shqiptar dhe të huaj (Emrat). Policia jep detajet\ Trafikantët i vunë flakën velierës kur…

Operacioni ndërkombëtar anti-drogë i zhvilluar nga Policia e Shtetit në bashkëpunim me SPAK, Guardia di Finanza italiane dhe Frontex, ka çuar në arrestimin e 6 personave.

Në një deklaratë për mediat, zv.drejtori i Policisë së Shtetit, Sokol Bizhga bëri me dije se personat e arrestuar, mes të cilëve edhe të huaj, nëpërmjet një veliere në detin Adriatik, do të shkëmbenin kanabis me lënë të tjera narkotike, me trafikantë të huaj.

Në momentin që kanë diktuar forcat e policisë, ata kanë djegur velierën me të cilën po lundronin. Policia bëri me dije se në total janë sekuestruar 28 kilogramë kanabis, 45 mijë euro dhe 2.5 mln lekë. Operacioni filloi më 14 gusht në orën 22:00 dhe u mbyll pasditen e 15 gushtit.

Mësohet se në pranga kanë rënë:

Arlind Ismailukaj, 47 vjeç, banues në Tiranë

Armando Mema, 37 vjeç, banues në Tiranë

Nerim Çela, 40 vjeç, banues në Fushë Kuqe, Laç

Besnik Brokeri, 51 vjeç, banues në Vlorë

Kyrylo Ponomarenko, 39 vjeç, banues në Ukrainë

Kostiantyn Biellon, 44 vjeç, banues në Ukrainë

Ky grup tenton trafikimin e kanabisit dhe shkëmbimin në det me trafikantë ndërkombëtarë me lënde narkotike të forta si heroinë dhe kokainë.

p.k\dita