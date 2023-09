Pakti i rrezikshëm, Kim Jong-un do vizitojë Rusinë për të mbështetur Putin

Kim Jong-un, lideri i Koresë së Veriut, po planifikon të udhëtojë në Rusi këtë muaj për t’u takuar me Presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar mundësinë e furnizimit të Rusisë me më shumë armatime për luftën e saj në Ukrainë dhe bashkëpunime të tjera ushtarake, sipas amerikanëve dhe atyre ushtarakë.

Për shkak të trazirave, Kim do të udhëtonte nga Pheniani, kryeqyteti i Koresë së Veriut, ndoshta me tren të blinduar, në Vladivostok, në Bregun e Paqësorit të Rusisë, ku do të takohej me Putin, thanë zyrtarët. Kim mund të shkojë në Moskë, megjithëse kjo nuk është e sigurt, raportojnë mediat.

Putin dëshiron që Kim të pranojë t’i dërgojë Rusisë predha artilerie dhe raketa antitank, dhe po ashtu edhe lideri i Koresë së Veriut do të donte që Rusia t’i sigurojë vendit teknologji të avancuar për satelitët dhe nëndetëset me energji bërthamore, thanë zyrtarët. Kim po kërkon gjithashtu ndihmë ushqimore për kombin e tij të varfër.

Të dy udhëheqësit do të jenë në kampusin e Universitetit Federal të Lindjes së Largët në Vladivostok për të marrë pjesë në Forumin Ekonomik Lindor, i cili është planifikuar të zhvillohet nga 10 deri në 13 shtator, sipas zyrtarëve. Kim gjithashtu ka në plan të vizitojë restorantin Pier 33, ku ankorohen anijet detare nga flota ruse e Paqësorit, thanë ata. Koreja e Veriut feston përvjetorin e themelimit të saj më 9 shtator.

Të mërkurën, Shtëpia e Bardhë paralajmëroi se Putin dhe Kim kishin shkëmbyer letra duke diskutuar një marrëveshje të mundshme armësh, duke cituar inteligjencën e deklasifikuar. Një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, tha se bisedimet e nivelit të lartë mbi bashkëpunimin ushtarak midis dy kombeve “po përparonin në mënyrë aktive”. Zyrtarët amerikanë nuk pranuan të japin më shumë detaje mbi gjendjen e lidhjeve personale midis liderëve, të cilët konsiderohen si kundërshtarë të Shteteve të Bashkuara.