Pamje nga tërmeti 7.5 ballë që tronditi Japoninë

Një i vdekur dhe qindra persona kanë mbetur të bllokuar në rrënoja pas tërmetit që tronditi Japoninë. Në pamjet e publikuara në rrjete sociale shihen ndërtesa të shkatërruara, në prefekturën Ishikawa.

Tërmeti 7.5 tronditi Japoninë në orët e para të mëngjesit.

Ndërsa Autoriteti Rregullator Bërthamor i Japonisë tha se nuk ka pasur probleme të konfirmuara në termocentralet bërthamore përgjatë Detit të Japonisë, duke përfshirë pesë reaktorë aktivë në njësitë Noi dhe Takahama të Kansai Electric Poëer në prefekturën Fukui.

1 January 2024 🇯🇵Aftermath footage after a massive 7.6 Magnitude #Earthquake hit 36 Km North East of Anamizu, #Japan at 04:10 local time#Japanearthquake #Tsunami #Sismo #NewYear #NewYear2024 #Niigata #Japannews #Ishikawa #Shinkansen #Honshu #Noto pic.twitter.com/1VJsmMVNuB

