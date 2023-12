Papa Françesku letër kardinalit Ernest Simoni: Faleminderit për çka bëre për Kishën!

Gjashtëdhjetë vite më parë, kardinali i Kishës Katolike, Ernest Simoni, u burgos nga regjimi komunist në Shqipëri, pasi u konsiderua një ithtar i palëkundur i fesë Katolike dhe nuk mohoi në asnjë moment devotshmërinë e tij, duke qëndruar kështu një predikues besnik i saj deri në fund.

Në kuadër të këtij përvjetori dhe në prag të Krishtlindjeve, Papa Françesku i ka dedikuar një letër kardinal Ernest Simonit, ku i shpreh mirënjohjen për kontributin e pamohueshëm të dhënë nga Simoni për Kishën Katolike.

“Dëshiroj t’ju shpreh afërsinë time shpirtërore me rastin e 60-vjetorit të arrestimit tuaj. Faleminderit për dëshminë, faleminderit për çka bëre, e bën për Kishën. Vijo të jesh ikona gëzimplote e dashurisë së Krishtit, Bariut të Mirë, që flijoi jetën për të gjithë.

Duke ju uruar Krishtlindje të Shenjta, ju jap me gjithë zemër bekimin tim, të cilin e shtrij edhe mbi të gjithë ata të cilët ndajnë me ty këtë çast hiri. Lutuni për mua, ashtu si e edhe unë do të lutem për Ju, e të dy do të lutemi për paqen në botë”,- thuhet në letrën e Papa Françeskut për kardinalin shqiptar.

Më 24 dhjetor 1963, ai u burgos nga regjimi komunist pasi ofroi një meshë për presidentin e vrarë John Fitzgerald Kennedy . Ernest Simoni u torturua dhe madje i ofruan martesë për të lënë besimin e tij. Ai u dënua me vdekje, por dënimi u shndërrua në burg.

p.k\dita