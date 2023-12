Parashikimi i horoskopit 4 Dhjetor, ja çfarë kanë rezervuar yjet për ju

Dashi

Ndarja e një projekti aktual dhe fillimi plotësisht nga e para mund të duket si një ide e mirë, por nuk është ashtu. Fillon një trend i ri që do të vazhdojë për dy muajt e ardhshëm dhe do të zbuloni se mund ta ktheni një projekt të dështuar në një të suksesshëm.

Demi

Një trend i ri nis sot që do të ketë një efekt të thellë gjatë dy muajve të ardhshëm. Në përgjithësi, veprimet tuaja do të jenë më ëndërrimtare dhe më imagjinative. Më shpesh do ta gjeni veten në fantazi. Përdoreni këtë periudhë në avantazhin tuaj.

Binjakët

Sot është dita e hapjes në një betejë dymujore që do të keni me dikë në vendin e punës, ose ndoshta edhe një betejë që do ta ndjeni brenda vetes. Sido që të jetë, duhet të përgatiteni për një përplasje që do t’ju shkundë mënyrën e të menduarit.

Gaforrja

Gjatë dy muajve të ardhshëm, do të zbuloni se jeni më të pavendosur se zakonisht. Ndoshta nuk e kishit menduar se kjo ishte e mundur. Epo, është. Të paktën, duke qenë të vetëdijshëm për këtë, do të jeni më në gjendje ta trajtoni atë në një mënyrë të shëndetshme.

Luani

Ndiheni sikur jeni në shtëpi me diçka të madhe. Momenti në këtë projekt rritet dhe ju do të ndjeni një prirje të vazhdueshme, por delikate, në rritje për dy muajt e ardhshëm. Ju keni energjinë që ju nevojitet për të përballuar çdo gjë.

Virgjëresha

Brenda jush po shpërthen një shqetësim i jashtëzakonshëm. Fatkeqësisht, kjo do të jetë e vështirë për t’u lëkundur – veçanërisht gjatë dy muajve të ardhshëm. Energjia juaj është e shpërndarë dhe e rastësishme. Kur jeni në dyshim, ndiqni intuitën tuaj. Do t’ju shpëtojë.

Peshorja

Mund të ndiheni paksa të refuzuar. Nëse ishte faji juaj apo i tyre, nuk është kjo çështja. Ajo që duhet pranuar, përmes diskutimit, është se të dy keni kontribuar në këtë problem dhe do t’ju duhet të dyve ta zgjidhni atë në një mënyrë të tillë që të jeni vërtet të kënaqur me rezultatet.

Akrepi

Kjo është një ditë ku kërkimi për romancë mund të jetë paksa i vështirë. Të tjerët duken mjaft të etur për të folur dhe mund të ofrojnë shumë informacion, por vetëm deri në një pikë. Në aspektin financiar do të ndiheni në formë pozitive.

Shigjetari

Energjia juaj e përgjithshme fizike rritet sot dhe kjo prirje e mrekullueshme do të vazhdojë edhe për dy muajt e ardhshëm. Do të zbuloni se mund të përballoni shumë më tepër sesa mundeni në rrethana normale. Mos ngurroni të merrni përsipër punë shtesë.

Bricjapi

Energjia juaj fizike bëhet e ngadaltë sot, dhe për fat të keq, kjo prirje do të vazhdojë gjatë muajve të ardhshëm. Do të ketë raste kur ndiheni të fortë, por në përgjithësi, mund të ndiheni sikur po përpiqeni të vraponi me zinxhir.

Ujori

Çdo gjë që bëni për muajt e ardhshëm do të ketë një avantazh të fortë krijues. Sot fillon një cikël që do të nxjerrë në pah natyrën tuaj artistike dhe do t’ju kërkojë të krijoni me ngjyra, forma, modele dhe forma në vend të fjalëve dhe numrave.

Peshqit

Një e metë në marrëdhënien tuaj aktuale, e cila deri më tani ka mbetur e fshehur, mund të zbulohet papritur sot. Pyetja është, çfarë do të bëni tani për këtë? Ju mund të zgjidhni ta shpërfillni atë, ose mund të filloni të jeni përgjegjës të paktën për veprimet tuaja dhe të filloni të bëni diçka pozitive.