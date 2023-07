Parlamenti Qesharak Europian

Nga Viktor Malaj

Botuar në DITA

Historikisht, popujt dhe vendet e vegjël janë mësuar t’i shohin me admirim dhe, jo rrallë herë, me nënshtrim popujt dhe vendet e mëdhenj e të fuqishëm. Nga ana tjetër, historia ka dhënë me qindra shembuj të padrejtësive, amoraliteteve dhe, madje, krimeve të kryer nga politikanë apo qeveri të shteteve të mëdha e të fuqishëm.

Ndërkohë që ndërgjegjja, drejtësia dhe morali nuk qëndrojnë në madhësinë, forcën dhe potencialet ekonomike e ushtarake, por në karakterin, arsyetimin dhe vlerat e atyre që rrethanat e sjellin të vihen në rolin e gjykatësit historik.

Kohët e fundit, Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë të paraqitur nga eurodeputetët grekë lidhur me “çështjen Beleri” në Shqipëri. Ndër të tjera, në rezolutë thuhet se:

“Parlamenti Evropian shpreh shqetësimin e tij për arrestimin e kryetarit të ri të bashkisë së Himarës, z. Fredi Beleri në prag të zgjedhjeve lokale të majit, i cili shkeli prezumimin e pafajësisë dhe pengoi kryetarin e zgjedhur të merrte detyrën, pasi ai mbetet i burgosur.

Kjo çështje lidhet me respektimin e përgjithshëm të të drejtave themelore, çështjen e pazgjidhur të pronave të pjesëtarëve të pakicës etnike greke në zonën e bashkisë…”.

Miratimi i rezolutës flet sa për mendjelehtësi, aq edhe për ndërgjegje qytetare e politike të turbullt të votuesve të saj.

Së pari, z. Beleri nuk ishte ende kryetar bashkie kur u ndalua e arrestua, por thjesht një kandidat për atë post. Një muaj para ditës së zgjedhjeve, në Shqipëri u arrestua edhe M.S. kryetar bashkie dhe kandidat potencial për rizgjedhje në atë post në votimet e ardhshme në veri të Shqipërisë, figurë politike që i përkiste shumicës në pushtet.

Së dyti, ndalimi dhe arrestimi i Belerit është bërë për shkelje të normave ligjore në proceset zgjedhore (shitblerje votash) dhe fakti nëse është fajtor apo jo nuk i pengon organet e drejtësisë nga zbatimi i procedurave ligjore dhe marrja e masave të sigurimit, siç është arrestimi. Po të ishte prezumimi i pafajësisë shkak ligjor për mosarrestime, atëherë nuk do të arrestoheshin as të akuzuarit për grabitje, korrupsion, vrasje apo terrorizëm sepse ende nuk iu është provuar fajësia nga ndonjë gjykatë përkatëse.

Parimi i prezumimit të pafajësisë nuk i jep të drejtë askujt, duke përfshirë edhe Parlamentin Evropian apo ndonjë parlamenti të vendeve anëtare të kësaj bashkësie, të shpallin të pafajshëm qytetarët e kësaj bote, qofshin ata pjesëtarë të vendeve të BE-së apo atyre jashtë tij. Si fajësinë, ashtu edhe pafajësinë e përcaktojnë gjykatat sipas hierarkisë së tyre në vendet përkatëse.

Të vësh kushte pas kushtesh dhe të bësh kritika të pandërprera, edhe duke marrë si të mirëqena shkrime gazetash, për zgjedhje të lira e të drejta dhe, nga ana tjetër, të shpallësh arrestimin e dikujt që bën pazare për blerje votash, si “mosrespektim të të drejtave themelore” është hipokrizi e pastër, ose siç thotë populli faqja e zezë, është përdorim i shumë standardeve dhe shembull i keq për “nxënësit” e demokracisë që ti iu propagandon rëndësinë e parimeve dhe iu kërkon zbatimin e tyre.

Ajo shumicë eurodeputetësh që votuan projektrezolutën e paraqitur nga pala greke i morën si të mirëqena pretendimet greke se arrestimi i Belerit u lidhka me “çështjen e pazgjidhur të pronave të pjesëtarëve të pakicës greke në zonën e bashkisë” dhe, ashtu si paraardhësit e tyre të dikurshëm që vendosnin për kufijtë e Shqipërisë pa dëgjuar vetë shqiptarët, nuk denjuan të merrnin informacionin e nevojshëm edhe nga Shqipëria.

Sipas arsyetimit të tyre të turbullt, po të bëhej Beleri kryetar bashkie ky problem do të zgjidhej, megjithëse kompetente për zgjidhjen e tij (në fakt ka kohë që ky problem është vënë në rrugën e zgjidhjes), është pushteti qendror në Shqipëri.

Përveç kësaj, këta eurodeputetë “të merakosur” për “respektimin e përgjithshëm të të drejtave” dhe për pakicat etnike nuk janë shqetësuar asnjëherë pse shteti grek nuk ka firmosur konventat ndërkombëtare për pakicat etnike dhe nuk pranon se ka ndonjë pakicë etnike, sidomos pakicë shqiptare, në Greqi.

Në këtë kuadër, ata kanë bërë veshin e shurdhër ndaj çdo kërkese apo projektrezolute të paraqitur për njohjen e të drejtave pasurore të popullsisë çame në Greqi, popullsi e këmbyer herë si plaçkë, herë thjesht e dëbuar dhe kurdoherë e shpronësuar dhe mohuar nga qeveritë e njëpasnjëshme greke.

Po të ishin aq parimorë dhe të paanshëm, eurodeputetët në fjalë nuk do të ndiqnin shembullin e paraardhësve të tyre, por do ta kishin ngritur zërin me kohë kundër mbajtjes në fuqi të Ligjit të Luftës me Shqipërinë nga autoritetet greke prej 80 vitesh, aq më tepër që mospasja e problemeve dhe pretendimeve territoriale me fqinjët është një nga kushtet themelore të pranimit dhe qenies anëtarë të BE-së.

Është ky Parlament i cili, vjet, konsideronte më të rëndësishëm lejimin e një parade homoseksualësh në Beograd nga qeveria serbe sesa nxitjen dhe organizimin që ajo qeveri iu bënte bandave të dhunshme të elementëve kriminalë serbë në veri të Kosovës, duke bllokuar rrugët dhe dhunuar policinë vetëm pse s’iu pëlqente përdorimi i targave të makinave të shtetit pjesë e të cilit janë.

Ky Parlament miratoi një rezolutë që i kërkonte shtetit serb lejimin e “paradës së krenarisë serbe të homoseksualëve”, por nuk e gjykoi të arsyeshme dhe as të nevojshme miratimin e ndonjë rezolute që t’i bënte thirrje qeverisë serbe të mos rreshtonte formacione ushtarake në kufi me Kosovën dhe të mos i bënte presione kësaj të fundit për të hequr dorë nga sovraniteti dhe detyrimet kushtetuese për çështje tërësisht në juridiksionin e saj.

Ky Parlament, i cili do të duhej të ishte shembull për parlamentet e shteteve të veçantë, anëtarë apo kandidatë për anëtarë të tij, nuk miratoi ndonjë rezolutë në vitin 2009, me të cilën t’i kërkonte qeverisë shqiptare hapjen dhe rinumërimin e kutive të votimit në Tiranë kur opozita ishte futur në grevë urie për të kërkuar verifikimin e rezultatit real të zgjedhjeve parlamentare.

Ndërsa propagandojnë “shtetin ligjor”, parlamentarë apo ministra evropianë kërcënonin me ndërprerje ndihmash ekonomiko-financiare qeverinë shqiptare të vitit 1998 nëse do të burgosej Sali Berisha, autori i dhunimit të zgjedhjeve të vitit 1996, i kaosit vrastar të 1997 dhe i sulmit të dhunshëm që çoi në pushtimin e institucioneve qendrore qeveritare në shtator 1998.

Për mbi tri dekada rresht, politikanë e parlamentarë të BE-së na “qajnë hallin” se regjimi komunist i Hoxhës e shkëputi Shqipërinë nga Perëndimi dhe nuk e lejoi për 40 vjet të integrohej në BE. Ndërkaq kanë kaluar 33 vjet nga rënia e atij regjimi dhe Shqipëria jo vetëm ndodhet jashtë kësaj federate, por zyrtarët më të lartë të saj na “ngushëllojnë” duke pohuar se “Rreth vitit 2030 do të jetë e mundur që Shqipëria të pranohet në BE”. Pra, 40 vjet pas kalimit në “demokraci”.

Këtu, hipokrizia është e pakufi, demagogjia e paanë, dhe përçmimi krejt i dukshëm. Ata mund të thonë se pranimi varet nga disa kritere e kërkesa, por edhe Hoxha e justifikonte mosqasjen ndaj Perëndimit si çështje parimesh, kërkesash dhe qëndrimesh të ndërsjella.

Ne shqiptarëve nuk do të na prishte punë fakti se Parlamenti Evropian apo organizma e figura politike të tij shfaqen jo rrallë si qesharake, por shqiptarët i dëmton fakti se komeditë e të mëdhenjve dhe të fuqishmëve, jo rrallë, iu shkaktojnë tragjedi të vegjëlve dhe të dobëtëve.

Dhe kjo ka ndodhur edhe me shqiptarët qysh nga shekulli i XIX (Kongresi i Berlinit) e në vazhdim. Shembujt e mirë praktikë vlejnë më shumë se biblioteka të pafundme me libra teorikë.

—–

©Copyright Gazeta DITA

Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.