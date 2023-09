Pas 15 vitesh ikona televizioneve italiane Barbara D’Urso largohet nga “Mediaset”

Një ndër ikonat e televizioneve italiane, Barbara d’Urso, ka njoftuar largimin nga rrjeti “Mediaset”.

Në prag të nisjes së emisionit të saj ‘Pomeriggio5’, i cili transmetohet prej 15 vjetësh, Barbara është zëvendësuar me prezantuesen Myrta Merlino.

Barbara ka njoftuar se: “Për pak ditë do të nisë edicioni i 16-të i Pomeriggio5, i pari pa mua. Unë kam krijuar dhe kuruar atë program me dashuri për 15 vjet dhe është krenari për mua që një program ka lindur, është rritur dhe me mua, emrat e tyre të caktuar të njëjtit. Ishte 1 shtator 2008 kur Claudio Brachino dhe unë fillimisht u krijuam Mattino5 dhe më pas Pomeriggo5, si dhe Domenica5. Një aventurë e madhe, e cila më lejoi të ishte në fund të fundit, të intervistojë të gjithë liderët politikë deri në fushatën elektorale, t’ju informojë dhe t’ju bëjë sociale shoqëri gjatë muajve të errët të pandemisë. Me përkushtim dhe vetëmohim kam qenë në shërbimin e plotë të kompanisë për 15 vjet. Do që të ndodhë në çfarë kohe, unë isha aty, besnike mbi të gjitha ndaj angazhimit, për mua të pacënueshëm, që kisha me ju. Të gjitha këto i bëmë me një buxhet shumë të vogël, i cili ka qenë forca ime në kompani që nga fillimi i kësaj aventure të lartë, duke synuar performancë maksimale me kosto minimale. Nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, por Pomeriggio5 ishte shtëpia ime dhe i bëj sakrifikat me buzëqeshje, edhe kur utyruam të dilnim në transmetim pa audiencë dhe pastaj vazhdoi kështu për dy vjet e gjysmë.”