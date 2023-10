Pas vilës në Lalz sekuestrohet dhe apartamenti që jeton ish-kryeministri në Tiranë

Apartamenti në të cilin jeton ish-kryeministri Sali Berisha aktualisht ndodhet nën sekuestro preventive nga ana e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar, Tiranë. Lajmi është konfrimuar ditën e sotme nga burime për Gazetës Shqip teksa mësohet ndër të tjera se ky apartament ndodhet nën emrin e vajzës së tij, Argita Berishës.

Kujtojmë se apartamenti ndodhet në rrugën “Mustafa Matohoti”, e cila njihet edhe si rrugica e ish-kryeministrit. Nga ana tjetër sjellim në vëmendje se ditën e sotme janë vendosur në sekuestro preventive pasuritë e dhëndrit të Sali Berishës mes tyre 16 apartamente. Mëngjesin e kësaj të hëne oficerët e Policisë Gjyqësore kanë nisur punën në terren për kryerjen e sekuestros preventive për 25 pasuri të Malltezit.

Fillimisht ata kanë shkuar në banka të nivelit të dytë për të sekuestruar 6 llogari në emër të dhëndrit të ish-kryeministrit dhe më pas do të shkojnë në tre kompani, konkretisht në Homeplan shpk, ku Jamarbër Malltezi ka 45% të aksioneve, Magnet IMO shpk ku ka 100% të aksioneve dhe Magnet Gym and Fit, ku ka 60% të aksioneve, 16 apartamente. Gjithashtu nën sekuestero do të vihen edhe pronat tek ish-kompleksi “Partizani” dhe një vilë në Gjirin e Lalzit, ku Berisha kalon zakonisht kohën gjatë verës, bazuar edhe në postimet e tij në rrjete sociale. Oficerët do të paraqiten fizikisht në objekte për të bërë lajmërimin dhe ndërrimin e bravave.

p.c. / dita