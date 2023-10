“Kështu nisën flakët”! Gërdeci, dëshmitë e para: “Nga gjykata presim të na thotë kush na i vrau fëmijët”

Në Gjykatën e Posaçme po zhvillohet seanca ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu në lidhje me shpërthimin e ndodhur në Gërdec në mars të 2008-tës .

Gazetari Ermal Vija raportoi se deri më tani kanë dëshmuar 5 persona, mes tyre edhe Fejzi Shehu i cili ka punuar si roje zëvendësues tek fabrika e demontimit të armëve për dy ditë.

“Isha roje tek porta kryesore e fabrikës së demontimit aty futeshin punëtorët dhe dilnin kamionët. Ditën e shpërthimit isha në punë, tek porta kryesore dhe më erdhi një familjarë i një personi që kërkonte ti jepte ushqimin. Qesen e mora unë dhe jam futur brënda deri tek porta e dytë, aty pashë flakën pranë një karrocë dhe njerzit filluan të bertisnin për shkak të barutit flaka u përhap me shpejtësi dhe ika me vrap. Më pas aty kam mësuar se bëheshin saldimet e karrocave të dorës nga Qemal Deliu. Kam parë Qemalin që atë ditë ka dal dy tre herë jashtë për të salduar karroca dhe të gjitha levizjet bëheshin me lejen e përgjegjësit. Emrin e tij, Qemalit e kam mësuar pas shpërthimit sepse nuk e njihja pasi kisha vetëm dy ditë qe punoja në fabrikë”, ka thënë Fejzi Shehu.

Ndërkohë mësohet se më herët dëshmuan edhe bashkëshortët, Feruzan e Zamira Durda.

Kjo e fundit e pyetur nga avokatët mbrojtës, deklaroi se nuk ka asgjë personale me ish-ministrin e Mbrojtjes, Fatmir Mediu, por shtoi se kërkon të vendoset drejtësi.

“Nuk kam asgjë me Fatmirin. Une mëndoj që ky është një krim shtetëror dhe Mediu ishte pjesë e shtetit. Përgjegjës për shpërthimin në Gërdec është e gjithë piramida shtetërore”, ka thënë ajo. Në fund ajo i ka kërkuar gjykatës t’i japë përgjigje se ku i ka vrarë fëmijët.