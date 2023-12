Për ata që rreken të rehabilitojnë Esat Pashë Toptanin

Nesip Kaçi

Që historinë ta shkruajmë ashtu siç ka ndodhur një ngjarje e caktuar në kohën e vet, që ta shkruajmë me realizëm, pa influenca ideologjike e partiake, pa trillime, pa anësi veri – jug dhe bile pa përqasje personale dhe krahinore, kemi folur e shkruar shumë herë. Në fakt, ky nuk është vetëm fenomen shqiptar, por dhe i popujve të tjerë të botës, por ne na intereson halli i ynë.

Në shkruarjen e historisë së periudhës së pas shpalljes së pavarësisë ne kemi pasur pasaktësi dhe mungesa që burojnë nga shumë arsye objektive, që vinë nga shtypja e huaj shekullore, nga analfabetizmi dhe mungesa e arsimimit të atyre që e bënë historinë, por edhe nga përkatësia klasore e tyre. Një pjesë e mirë e atyre që mbështetën e përkrahën Ismail Qemalin, madje shumica e tyre dërmuese ishin çifligarë e bejlerë, por edhe patriotë të flaktë, që jetën e jepnin për Shqipërinë. Historia i vuri ata para një prove të madhe dhe të fortë historike, siç ishte Shpallja e Pavarësisë. Dhe ata e kryen atë me patriotizëm të lartë, me atdhetarizëm, ata i dolën vendosmërisht në krah Ismail Qemalit dhe Shqipërisë.

Tani gjërat dhe ngjarjet duhet t’i shikojmë në kohën kur kanë ngjarë dhe ndodhur ato. Pra të mos i shohim vetëm me sytë e të sotmes se do futemi në rrugë pa krye. Çifligarët dhe bejlerët nuk qenë të gjithë të një kalibri dhe as të një fuqie ekonomike; kish prej tyre më të pasur, kish më të shkolluar, më të mençur, kish prej tyre më patriotë e më trima dhe sic shkruan historiani Lefter Dilo, në mesin e tyre kishte edhe çifligarë tradhtarë me damkë dhe agjentë ndërkombëtarë, karrieristë, intrigantë dhe pa ndërgjegje kombëtare.

Një nga këta, nënvizon historiani i mirënjohur Lefter Dilo, ka qënë Esat Pashë Toptani.

***

Periudha e tyre, që u quajt periudha çifligaro-feodale, në Shqipëri vazhdoi që nga pushtimi osman deri më 1944, kur e përmbysi dhe e shkuli nga rrënjët lufta vigane nacionalçlirimtare e popullit shqiptar, por mbeturinat e psikologjisë feudale, në një mënyrë apo në tjetrën, ende shfaqen tek ne fshehtazi dhe pa u dukur në shkruarjen e historisë.

Me që në titullin e këtij shkrimi kam nënvizuar se çfarë përfaqëson Esat Pashë Toptani në historinë shqiptare, dua t’i drejtohem lexuesit të nderuar dhe t’i tregoj se javët e fundit pashë në RTSH dhe më tërhoqi vëmendjen rubrika “Dritëhijet e personaliteteve historike” e drejtuar nga historiani i mirënjohur Prof. Paskal Milo, ku kishte ftuar në intervistë studiuesin dhe historianin Ilir Ikonomi, ish-gazetar i “Zërit të Amerikës”, autor i disa librave historike si ato për Ismail Qemalin, Fan Nolin, Faik Konicën, Pavarësia, Pushtimi e të tjera dhe njëkohësisht autori i librit “A ishte vërtet tradhtar i kombit shqiptar Esat Pashë Toptani?“ Që në fillim dua të theksoj se debatet janë promotori që vënë në lëvizje historianët dhe studiuesit e historisë. Në këtë intervistë debati midis dy historianëve: Profesor Paskal Milos dhe historianit tjetër, zotit Ilir Ikonomi u bë mjaft i fortë dhe duhet thënë se që të dy u treguan të përmbajtur, miqësorë, të sjellshëm dhe tolerantë, në fund u ndanë në mënyrë të këndshme, megjithëse secili mbrojti qëndrimet e veta lidhur me figurën tepër të diskutueshme të Esat Pashë Toptanit. Mendoj se ky lloj debati ballafaques pasqyron emancipim të historianëve.

Cilat ishin në mënyrë të përmbledhur argumentat dhe dritëhijet kryesore që parashtroi profesor Paskal Milo lidhur me pozicionet e gabuara politike të Esat Pashë Toptanit në dëm të kombit shqiptar dhe të Shqipërisë? Ai ia filloi që nga viti 1912, me shpalljen e pavarësisë, ku tha se Esat Pashë Toptani nuk ka kontribuar në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, ai nuk është aktor në këtë ngjarje madhore dhe nuk mund ta lidhim emrin e tij me aktin e shpalljes së pavarësisë. Jo vetëm kaq, nënvizoi Prof. Paskal Milo, por me shpalljen së pavarësisë, Esat Pasha mori pjesë në qeverinë e parë dhe pastaj u largua nga Ismail Qemali dhe nga qeveria e tij, ai nuk bashkëpunoi me të. Edhe pse Ismail Qemali e emëroi ministër të brendshëm, ai nuk e njohu kurrë qeverinë e përkohshme të Vlorës, kishte ngritur një qeveri të tij nga lumi i Matit në Shkumbin, me fjalë të tjera, Esat Pasha u përpoq me të gjitha forcat ta shkatëronte qeverinë e dalë nga Kuvendi Kombëtar i Vlorës më 1912 dhe nuk qëndroi në Vlorë por u vendos në Durrës. Marrëdhëniet e Esat Pashës me Ismail Qemalin kanë shkuar drejt prishjes. Esat Pasha si njeri i osmanëve iu kundërvu Ismail Qemalit dhe qeverisë së Vlorës, ai intrigonte te sulltani kundër Ismail Qemalit, pra u bë vegël e osmanllisë. Për të rrëzuar qeverinë e Vlorës Esati bashkëpunoi edhe me agjentët turq. Esat Pasha për të shkatëruar qeverinë e Ismail Qemalit u përpoq të përçante popullin në toskë dhe gegë por patriotët dhe populli shqiptar nuk i hante ato profka.

Duke e marë fjalën gazetari dhe historiani Ilir Ikonomi, që në fillim tha se në këtë diskutim me profesor Paskal Milon, pra midis dy personave, nuk kam ardhur për të rehabilituar Esat Pashë Toptanin, por të diskutojmë se çfarë përfaqëson Esat Pasha në historinë shqiptare dhe a ka luajtur ai ndonjë rol të caktuar, se deri sot ai është përdorur si sinonimim i tradhtarit, që i ndan historianët.

Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë nga Ismail Qemali, tha Ilir Ikonomi, ishte pjesa më e lehtë, mbrojtja e Shkodrës, ku luftonte Esat Pashë Toptani ka qënë më e rëndësishme se sa akti i pavarësisë. Këtu Prof. Paskali i tha zotit Ilir se Ismail Qemali punoi vite të tëra për pavarësinë e shumëpritur. Lidhur me mbrojtjen e Shkodrës nga Esat Pasha, i tha Prof. Paskali zotit Ilir, kemi qasje të ndryshme, Esati nuk shkoi në Shkodër si pjesë e pavarësisë shqiptare por si general i sulltanit. Esatin e kanë akuzuar se e dorëzoi Shkodrën, se donte të bënte karierë, kështu thonë e shkruajnë historianët. Esat Pasha përshkruhet si njeri i shkathët, por për interest e tij, ai nuk e njeh sensin e kombit dhe as atë të atdhetarit, ai në këtë drejtim nuk kish moral. Në librin tuaj ju citoni, zoti Ilir, se princi Danillo, malazez, i dërgonte herë pas here mesazhe Esatit, që të dorëzonte Shkodrën, pra kundërshtarët në luftë mbanin lidhje dhe madje janë takuar, si t’i kuptojmë këto lidhje e mesazhe, duke pasur parasysh natyrën karjeriste të Esatit dhe etjen për të dalë në krye. Esat Pasha bëri bisedime në prapaskenë për dorëzimin e Shkodrës. A i rëndon Esatit çështja e dorëzimit të Shkodrës? Ku rëndon peshorja? Me atë që thoni Ju, zoti Ilir, se Esat Pasha ishte “Luani i Shkodrës”, në mënyrë të tërthort Ju i delni në mbrojtje Esat Pashë Toptanit.

Me që jemi te mbrojtja e Shkodrës, le të themi siç është e vërteta. Komandant i mbrojtjes së Shkodrës ka qënë gjenerali turk Hasan Riza Pasha, i cili ishte vali apo guvernator i Shkodrës, ky ishte në të njëjtën kohë komandant i ushtrisë turko-shqiptare që mbronte kalanë e Shkodrës nga sulmet serbo-malazeze. Esat Pasha ishte nënkomantant, zëvendës i tij. Profesor Paskal Milo, nënvizoi se në mbrojtjen e Shkodrës Esat Pashë Toptani ka shkuar me shërbim si general i Turqisë për të mbrojtur interest e Perandorisë Osmane. Hasan Riza Pasha, shkruan Gjergj Fishta, kishte luftuar heroikisht dhe punuar për pavarësinë e Shqipërisë. Megjithëse qeveria e Stambollit, pa kaluar një muaj nga fillimi i Luftës Ballkanike i dha fund rezistencës, duke shpallur armëpushimin më 12 nëntor 1912, Hasan Riza Pasha, komandant i divizionit të Shkodrës nuk i vuri veshin Stambollit dhe bashkë me shqiptarët patriotë, vazhdoi të mbrojë kalanë e Shkodrës që sulmohej barbarisht prej serbëve dhe malazezëve. Ja ky ishte Hasan Riza Pasha, të cilin, më 13 janar 1913 duke dalë në darkë nga shtëpia e Esat Pashës Toptanit në Shkodër, e vranë. Kush e vrau këtë gjeneral?, – pyeti zotin Ilir Ikonomi profesor Paskali. Atë e vrau Hasan Bali, njeriu i Esatit, tha zoti Milo dhe për të nuk u bë asnjë hetim i rregulltë. Ishte një vrasje me të pabesë, për karierë dhe rivalitet, nuk ishte në të mirën e Shqipërisë, ishin momente tepër kritike për popullin shqiptar, kjo vrasje nuk ishte në ndihmë të Shqipërinë, ajo ishte në favor të Esatit për të bërë karierë, për t’i zënë atij vendin. Katër muaj pas vrasjes së Hasan Riza Pashës, Esati ia dorëzoi Shkodrën malazezëve. Por ishte ndërhyrja e fuqive të mëdha që Shkodra iu kthye përsëri Shqipërisë, ndryshe mund të pësonte fatin e Janinës. Hasan Riza Pashën populli i Shkodrës e varrosi në Varrezat e Dëshmorëve pranë xhamisë në Parucë. Ai është nderuar dy herë me dekoratat më të larta të Republikës së Shqipërisë. Historinë ta shkruajmë ashtu sic ka ndodhur, pa influenca të cdo lloj karakteri, si dhe pa përqasje personale.

***

Rivali i parë i qeverisë që doli nga Kongresi i Lushnjës ishte Esat Pashë Toptani. Ai mbështetej nga italianët për rëzuar Kongresin e Lushnjës në këtë situatë kritike për Shqipërinë. Esat Pasha kishte peshë në Shqipërinë e asaj kohe dhe ishte një kërcënim real për Kongresin e Lushnjës dhe për qeverinë e Sulejman Delvinës. Esati kishte çiflgje dhe mbështetje në Shqipërinë e mesme. Esati zotëronte mbi 10.000 hektarë tokë në zonën e Krujës, Tiranës dhe Durrësit, ai ishte lidhur ngushtë me Vrionasit. Esati, shkruan historiani Lefter Dilo, ishte përfaqësuesi tipik i feodalizmit grabitqar. Ai nuk linte rast pa kërkuar pjesën e tij në çdo qeveri. Ai bile deshi të kërkojë pjesë edhe në qeverinë e Korcës.

Kur Esat Pasha dështoi në përpjekjet e tij për të përmbysur qeverinë e Tiranës të dalë nga Kongresi i Lushnjës, nuk i mbeti gjë tjetër veçse të shitej përsëri te një fuqi e huaj. Kundër interesave të atdheut Esati hyri në marrëveshje me shovinistët serbomëdhenj. Në pikën e parë të marrëvëshjes fiksohet se Esati ishte në krah të tyre për të vepruar brenda në Shqipëri. Pika e dytë fikson se qeveria jugosllave do të mbështesë pavarësinë e Shqipërisë me Esatin si Princ në Shqipëri. Pika e tretë fikson se të drejtat mbi Fronin e Shqipërisë i takojnë mbretërisë serbe-kroate-sllovene pas vdekjes së Esatit, etj.

Esat Pashë Toptani me serbomadhin Nikolla Pashiç firmosi jo një, por dy marrëveshje. Prof. Paskal Milo e pyeti zotin Ilir Ikonomi në intervistën televizive: C’qenë këto marrëveshje? A ishin këto në favor të Shqipërisë? Historiani ynë i nderuar Ilir Ikonomi i përgjigjet: Ato janë maërrëveshje hipotetike, Pakt mossulmimi.! Zoti Milo i thotë se marrëveshjet e Esatit me Pashiçin e kthenin Shqipërinë në një protektorat serb dhe ishin marrëveshje tradhëtie! Aty për aty, zoti Ilir Ikonomi ia kthen Prof. Paskalit se ato janë Kontrata Xhentelmenësh dhe se Esati mbështetej te serbët për të kundërshtuar italianët. Këtu Prof. Paskali i tha kolegut të tij Ilir Ikonomi se ju bëni avokatin e Esatit, i cili punoi në dëm të Shqipërisë dhe shtoi se marrëveshjet e Esatit me Pashiçin janë komprometuese dhe tradhtie. Jo, nuk bëj avokatin e Esatit, tha Ilir Ikonomi, nuk dua të reabilitoj Esat Pashën, por ne këtu diskutojmë se çfarë përfaqëson Esat Pasha në historinë shqiptare. Esati, theksoi Prof. Paskal Milo, u ka shërbyer serbëve në mënyrë të ndërgjegjëshme. Esati ishte intrigant. Marrëveshjet e Esatit me Pashiçin nuk ishin pa gjë, ai iu premtoi serbëve toka shqiptare, por nuk arriti sepse dora e popullit e vrau në mes të Parisit. Për Esatin Shqipëria do të ishte vetëm ajo e Shqipërisë së Mesme. Në konferencën e Paqes në Paris shqiptarët përfaqësoheshin nga shumë përfaqësues, një nga ata ishte Esat Pasha. Ai mbante lidhje të ngushta me sërbët dhe paguhej prej tyre. Esat ishte vegël edhe e kryeministrit grek Venizellos, ai mbante lidhje edhe me autoritetet e pushtimit grek në Delvinë e Gjirokastër në dëm të intersave të vendit tonë dhe në dobi të shovinistit grek Venizellos, i cili i dha Esatit dekoratën më të lartë të Greqisë.

Në Konferencën e Paqes në Paris Esati kishte prapa Francën dhe Serbinë. Ai tentoi, por nuk arriti dot t’i shkaktojë dëme të këqia Shqipërisë sepse e vranë dhe nuk e lanë gjatë të intrigonte.

Ilir Ikonomi aty nga fundi i intervistës së tij televizive me temë: ”A ishte vërtet tradhtar i kombit shqiptar Esat Pashë Toptani?” tha se ka pasur shumë komente dhe qëndrime për Esatin, a meriton ai kaq shumë komente? Keqkuptimi që e ka shoqëruar Esat Pashë Toptanin nga se ka ardhur, tha zoti Ilir, historianët nuk e kanë pasur në zemër Esatin dhe e kanë përdorur emërin e tij si sinonim i tradhtarit, emëri i Esatit i ndan historianët. Pas kësaj zoti Ilir Ikonomi iu drejtua përsëri Prof. Paskal Milos dhe e pyeti: Ku qëndron kontributi i Esat Pashë Toptanit? Profesor Paskali i përgjigjet duke i thënë: Esat Pashë Toptani nuk ka kontribute në çështjen shqiptare dhe as në pavarësinë e Shqipërisë. Historia njihet e dëshmohet me dokumenta. Ai është vlerësuar nga bashkatdhetarët, diplomatët vendas dhe të huaj, udhëheqësit e pavarësisë si Ismail Qemali e të tjerë dhe nga dokumentacioni historik shqiptar me nota negative, nuk më rezulton si figurë me anë pozitive.

***

Albanologu dhe turkologu Nexhip Allpan, i lindur dhe rritur deri 10 vjec në fshatin Zhulat të Gjirokastrës por më pastaj emigroi familjarisht në Turqi dhe që konsiderohet edhe si një historian dhe patriot i shquar shqiptar, për Esat Pashë Toptanin shkruan si më poshtë : Shërbëtor dhe rojtar i Sulltan Abdyl-Hamitit të II-të, për arsye se luftoi më 1897 kundër grekëve dhe i doli padishahut besnik në rojtari perandorake, sulltani e gradoi Pasha-Bashëbozuk, që në shqip përkthehet Gjeneral pa karierë ushtarake. Shërbeu edhe si ministër i brendshëm i perandorisë osmane. Njeri i zgjuar, dinak, dinamik dhe kapricioz, shërbeu edhe si deputet i Durrësit në Parlamentin Osman.

Historiani Nexhip Allpan shkruan se Esat Pasha ka patur edhe një vëlla në Stamboll, i cili quhej Haxhi Toptani, që ishte një nga rojet më besnike të sulltan Abdylhamitit II-të, por ai rilindasit dhe patriotët shqiptarë i ndiqte këmba-këmbës dhe i padiste te padishahu. Haxhi Toptanin e vranë në Stanboll më 1899.

Nexhip Allpani na jep edhe këtë informacion që ka të bëjë me Esat Pashë Toptanin: Një nga esatofilët, Tahir Kolgjini, që ka shërbyer si prefekt i Gjirokastrës në kohën e fashizmit, në një libër apologjik, që ka botuar në Stamboll më 1977 me 240 faqe, çirret të shfaqësojë Esat Pashë Toptanin, por më kot është lodhur se ndërgjegjia e popullit shqiptar Esatin e ka dënuar si tradhëtar, tiran dhe antidemokrat.

Gjatë këtij debati televiziv që zgjati rreth dy orë, historiani Ilir Ikonomi dha e mori që t’ia mbushte mëndjen Profesor Paskal Milos, që ai të ndryshonte për mirë mendim për Esat Pashë Toptanin, por ishte e pa mundur. Historiani i mirënjohur, Prof Paskal Milo, i argumentoi me fakte historike esatofilit Ilir Ikonomi se Esat Pashë Toptani nuk ka kontribute në cështjen shqiptare dhe as në pavarësinë e Shqipërisë, nuk më rezulton si figurë me anë pozitive dhe nuk është aktor në këtë ngjarje madhore të historisë së Shqipërisë. Esat Pashë Toptani u përpoq të rëzonte qeverinë e Vlorës, të rëzonte Kongresin e Lushnjës, të rëzonte qeverinë e Tiranës dhe u vu në shërbim agjenturor të serbëve dhe grekëve të cilët përpiqeshin për të përçarë dhe shkatëruar kombin shqiptar. Në mbrojtjen e Shkodrës ai nuk shkoi si pjesë e pavarësisë shqiptare, ai ka shkuar si gjeneral i Turqisë për të mbrojtur interesat e perandorisë osmane dhe të tijat. Ka dyshime dhe është akuzuar nga historianët se ua ka dorëzuar Shkodrën malazezëve.

Me argumenta dhe dokumenta të dëshmuara historike Prof. Paskal Milo, nuk e shprehu, por la të kuptohet nga ata që e ndoqën intervistën televizive se, libri i shkruar nga Ilir Ikonomi me titull: “A ishte vërtet tradhtar i kombit shqiptar Esat Pashë Toptani” është një libër apologjik, që do të thotë të mbrosh dikë duke e lavdëruar. Këtë bëri me kujdes Ilir Ikonomi. Gjatë intervistës që dha ai vuri në dukje vetëm anët pozitive të Esat Pashës, duke i hapur rrugë Prof. Paskal Milos, i cili, me të drejtë, vuri në dukje gabimet fatale dhe tradhëtitë e Esat Pashë Toptanit me dokumente kompromentuese të rënda.

Por mos harrojmë se çdo kohë ka rrethanat e veta, ka figurat e veta apo personazhet e veta dhe në këtë kontekst bën pjesë edhe figura e Esat Pashë Toptanit me kompleksitetin e tij historik. Antipatia dhe simpatia për një figurë të diskutueshme janë ndjesi njerëzore, që rrinë përballë njera-tjetrës por edhe e mbulojnë njera-tjetrën. Kjo do të thotë që te figura e Esat Pashë Toptanit duhet të kërkojmë dhe shikojmë, sipas historianit Ilir Ikonomi, jo vetëm ngjyrën e zezë, jo vetëm anët negative por edhe kontributet dhe anët positive.

Na mbetet ta lexojmë dhe ndoshta të reflektojmë ndaj librit “A ishte vërtet tradhtar i kombit shqiptar Esat Pashë Toptani“, shkruar nga gazetari dhe historiani i mirënjohur Ilir Ikonomi.