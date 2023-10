Përballja e “zonës së ftohtë”, publikohen formacionet e sfidës Dinamo – Teuta

Pas përfundimit të sfidës së parë të kësaj të diele, mes Kukësit e Laçit, e vlefshme për javën e 9 të Kategorisë Superiore dhe që përfundoi me fitoren minimale, 1 me 0, të “verilindorëve” tashmë radhën për të zbritur në fushë e kanë Dinamo e Teuta. Me të dyja ekipet që renditen në “zonën e ftohtë” të tabelës, Teuta me 8 pikë dhe Dinamo me 7, si djemtë e teknikut Edi Martiani dhe ata të teknikut Luigi di Biagio do të kërkojnë vetëm 3 pikët.

Formacionet zyrtare:

DINAMO: Rexhepi, Mesa, Behiraçe, Smaçi, Prodani, Gudiabi, Marku, Hoxha, Kaçorri, Denison, Zabërgja

Trajner: Luigi di Biago

TEUTA: Dema, Jazxhi, Beqja, Gjinollari, Gjumsi, Daja, Fili, Peposhi, Kruja, Daci

Trajner: Edi Martini

p.c. / dita