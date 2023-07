PËRHAPET SMS: “Ja kur do dal…”, Ahmetaj reagon për herë të parë pas urdhër-arrestit të SPAK, mesazh në media (teksti i plotë)

Ish-zëvendëskryeministri, Arben Ahmetaj ka reaguar për herë të parë pasi SPAK kërkoi autorizim nga Kuvendi për arrestimin e tij dhe kontrollin e shtëpisë.

Në një mesazh shpërndarë në media, Ahmetaj ka mohuar çdo akuzë që është ngritur ndaj tij duke thënë se do të flasë vetëm kur të gjithë të kuptojnë se s’ka asnjë lidhje me procedurën.

Duke iu referuar detajeve të dosjes që ka dalë edhe në media që tregohet se biznesmeni i inceneratorëve Klodian Zoto ka qenë fillimisht pronar i vilës në Hamallaj, ish-zv.kryeministri e mohon duke thënë se Zoto nuk e ka pasur asnjëherë në pronësi që t’ia falte atij apo bashkëjetueses.

“Do dal kur ju te lexoni dosjen. Do dal kur ju të tregoni që akuzohem se kam pas njohje e shoqëri me një njeri që në atë kohe ka qen njeri normal dhe në punët e veta. Do dal kur të lexoni që akuzohem për korrupsion se ish gruaja ime ka shit metra katrorë në treg të lirë.

Do dal kur të kuptohet që bashkëjetuesja ime dhe familja e saj ka blerë me transaksion të pastër bankar një pronë. Do dal kur të kuptoni dhe lexoni dhe faktoni se Klodian Zoto s’ka qenë kurrë po kurrë, pronar i asaj prone që të ishte në gjendje që ta falte apo dhuronte. Do dal kur të lexoni gjithë letrat e mia në favor të interesit publik si ato që shyqyr që dolën sot.

Do dal kur e vërteta të ketë marrë rrugë. Do dal kur ju te bëni pyetje te vërtete se ku ka favorizuar Arben Ahmetaj. Do dal kur ta kuptoni që s’kam pas lidhje me proceduren. Atëherë do dal. Do dal kur të lexoni se ato biseda të 2012 janë komplet impotente në aspektin e lobimit apo favorizimit, aq më tepër në opozitë”, tha Ahmetaj.