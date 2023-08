Përplasje të forta në Bruksel, për çështjen e zgjerimit të BE-së. Presione diplomatike që anëtarësimi të vijojë

Institucionet e Unionit Europian në Bruksel janë përfshirë nga një debat i brendshëm prej deklaratave të Presidentit të Këshillit Europian që vendosi 2030-ën si afatin kur vendet kandidate të ishin gati për anëtarësim.

Presidentja e Komisionit Ursula Von Der Leyen përmes zëdhënëses së saj replikoi një ditë më pas, duke thënë se më shumë se afatet, Komisioni është i vendosur për të parë rezultatet e vendeve aspirante.

Por në krah të Michel është pozicionuar dhe Komisioneri për Zgjerimin Oliver Varhelyi, i cili mirëpret deklaratat për zgjerimin deri në 2030.

“Komisioni Europian i gatshëm të bëjë çdo propozim për të realizuar zgjerimin në vitin 2030”.

Kryeministri Rama duke ripostuar qëndrimin e Varhelyi, shpreh vlerësimin për qëndrimin koherent që sipas tij ka mbajtur lidhur me integrimin e rajonit në BE.

“Komisioneri ynë që nuk e zhgënjeu kurrë rajonin tonë, veçanërisht në kohë të vështira. Duhet pranuar se pas fjalimit të papritur të Presidentit Michel në Forumin Strategjik të Bled, ‘autobusi’ i ngadalshëm i BE-së po bëhet një vend interesant për të qëndruar edhe pa një vend të lirë, padyshim që pasagjerët e Ballkanit Perëndimor mund të durojnë më mirë një udhëtim të gjatë ndërsa ndjekin një bisedë me zë të lartë mes djemve që janë ulur.”

Charles Michel në Samitin Strategjik të Bledit deklaroi se Unioni duhet të përballet me dilemën a do të jetë vetëm një bashkim që merret me menaxhimin e krizave apo një aktor që vendos për të ardhmen, ndaj sipas tij në 2030-ën si anëtarët dhe aspirantët duhet të bëhen gati për zgjerimin.