Përsëri kinemaja i paraprin shkencës. Zbulohet planeti gjigand në “Rrugën e Qumështit” (Tatooine i Star Wars)

Komuniteti mbarëbotëror i adhuruesve të astronomisë dhe fantashkencës është me fat. Një botim i kohëve të fundit në revistën shkencore Nature Astronomy, na ka treguar zbulimin e një planeti me karakteristika të ngjashme me vendin e origjinës së një prej zuzarëve të mëdhenj të Star Wars, si dhe djalit të tij, legjendarit Luke Skywalker. Fantashkencë ka parashikuar të ardhmen teknologjike në më shumë se një rast, por në këtë rast ka treguar edhe një lloj planeti që deri më tani ishte pothuajse i panjohur!

Sipas informacioneve të publikuara në portalin shkencor, BEBOP-1c është një planet i ngjashëm me Tatooine, planeti yll i një pjese të aventurave galaktike në ekranin e madh. Megjithatë, kjo është hera e dytë që është bërë e mundur të vëzhgohen ato që njihen si sisteme rrethore, domethënë një grup prej dy yjesh dhe dy planetësh që rrotullohen rreth tyre. Sistemet binare, me dy yje, janë mjaft të zakonshme në Rrugën e Qumështit, megjithëse gjetja e dy planeteve rreth saj nuk është aq e zakonshme.

Astronomët nga Universiteti i Birminghamit përgjegjës për zbulimin kanë qenë në gjendje të lokalizojnë këtë botë të re në konstelacionin Pictor, 1320 vite dritë nga Toka, falë ndihmës së paçmuar të Teleskopit Shumë të Madh dhe Observatorit Jugor Evropian, të vendosura në Shkretëtira Kiliane Atacama. Po flasim për një planet që ka 65 herë masën e Tokës dhe 5 herë më pak masë se Jupiteri. Ndërsa rrotullohet rreth yjeve të tij, duhen 215 ditë për të përfunduar procesin.

Në këtë rast, BEBOP-1c është planeti i parë që i përket një sistemi rrethor që është zbuluar përmes metodës së ndërlikuar të shpejtësisë radiale, në vend të përdorimit të teleskopëve të shtrenjtë hapësinorë si Kepler ose TESS, dhe bazohet në zbulimin e variacioneve në shpejtësi të yllit qendror. Matthew Standing, autori kryesor i studimit, ka deklaruar në mediumin Space se: “Këto lloje të sistemeve yjore binare janë më të rralla se ato me yje të përmasave të ngjashme, por me përparimet e fundit në teknikat e analizës së të dhënave, BEBOP do të zgjerojë kërkimin e saj për planetët rreth këtyre binarëve me madhësi të barabartë në të ardhmen e afërt”.