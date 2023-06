Pija më e mirë vegjetale për të zëvendësuar qumështin: Soja, tërshëra apo orizi…?

Pijet me perime janë një alternativë gjithnjë e më popullore për ata që duan të zëvendësojnë qumështin me origjinë shtazore në dietën e tyre. Përbërës të tillë si; soja, tërshëra, orizi, ndër të tjera, përdoren për të krijuar pije ushqyese dhe të shijshme që ofrojnë opsione të përshtatshme për njerëzit me intolerancë ndaj laktozës, ose që ndjekin një dietë vegane. Nutricionisti Pablo Ojeda sqaron se secili ka veti të ndryshme dhe se ka fusha në të cilat janë më mirë e më keq. “Ajo që është e përshtatshme për mua është të di se si të dalloj se çfarë lloj pije perimesh është për çfarë. Nëse absolutisht asgjë nuk ju ndodh, ju mund të zgjidhni atë që ju pëlqen më shumë”, tha eksperti.

Pija e sojës shquhet për vetitë e saj të dobishme për gratë që janë në fazën e menopauzës. Sipas nutricionistit Pablo Ojeda, “nivelet e estrogjenit bien dhe izoflavonet e sojës veprojnë si ato hormone”. Kur bëhet fjalë për një opsion me pak karbohidrate, pija e bajameve zë në qendër të vëmendjes. Sipas dietologut, është opsioni ideal për ata që duan të ndjekin një dietë. “Nëse doni të mbani dietë, më e mira janë bajamet”, thotë Ojeda.

Kjo pije vegjetale ofron një shije të butë dhe një strukturë të këndshme, duke e bërë atë një opsion të shkëlqyer për ata që kërkojnë një alternativë me pak karbohidrate për qumështin.

Pija e tërshërës shquhet për aftësinë e saj për të siguruar ngopje tek ata që e konsumojnë. Sipas ekspertit, është një opsion shumë i kënaqshëm në këtë drejtim.

Megjithatë, Ojeda tregon se pija e tërshërës ka një përqindje më të lartë të yndyrës në krahasim me alternativat e tjera. Pavarësisht kësaj, ai mbetet një opsion ushqyes dhe i shijshëm për ata që duan të shijojnë përfitimet e tërshërës në formë të lëngshme.