Duket e çuditshme por kjo pije rekomandohet për shëndet të qëndrueshëm

Mbase do ju duket e çuditshme por pirja e mjaltit me ujë të ngrohtë ofron disa përfitime shëndetësore.

Ja cilat janë ato:

Ndihmon në humbjen e peshës

Një lugë çaji mjaltë e përzier me ujë të ngrohtë mund të nxisë ndjenjën e ngopjes. Kjo mund të ndihmojë në menaxhimin e peshës. Duke reduktuar dëshirat për ushqime me sheqer ose me kalori të lartë, mund të përmirësojë kontrollin e porcionit dhe të zvogëlojë marrjen e përgjithshme të kalorive.

Ju mban të hidratuar

Pirja e ujit të ngrohtë me mjaltë në mëngjes mund t’ju ndihmojë të qëndronni të hidratuar. Shëndeti dhe funksionet e ndryshme trupore mund të mbështeten nga hidratimi i duhur.

Përmirëson tretjen

Mjalti mund të qetësojë traktin tretës dhe të zvogëlojë irritimin. Me ujë të ngrohtë, mund të ndihmojë në lehtësimin e dispepsisë dhe fryrjes. Përveç kësaj, mjalti përmban veti prebiotike që mund të stimulojnë rritjen e baktereve të dobishme në zorrë.

Forcon imunitetin

Mjalti është i pasur me antioksidantë dhe ka veti antimikrobike. Kombinimi i tij me ujë të ngrohtë mund të përmirësojë sistemin tuaj imunitar dhe t’ju mbrojë nga infeksionet.

E bën lëkurën tuaj të shkëlqejë

Mjalti përdoret shpesh në produktet e kujdesit të lëkurës për shkak të vetive të tij hidratuese dhe antibakteriale. Duke u konsumuar me ujë të ngrohtë, mund të ndihmojë në mbajtjen e lëkurës tuaj të hidratuar dhe në reduktimin e akneve dhe njollave të lëkurës.

Redukton inflamacionin

Mjalti përmban cilësi anti-inflamatore që mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjes së fytit ose sëmundjeve të tjera inflamatore. Kur kombinohet me ujë të ngrohtë, mund të sigurojë lehtësim nga shqetësimi i lidhur me inflamacionin.

Lehtëson dhimbjen e muskujve

Sheqernat natyrale të mjaltit mund të ofrojnë një furnizim të shpejtë me energji, e cila mund të ndihmojë në reduktimin e dhimbjeve të muskujve pas stërvitjes.

