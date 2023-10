Plagoset me thikë një 16-vjeçar, niset me urgjencë drejt spitalit. Arratiset autori

Një djalë 16 vjeçar ka mbetur i plagosur rreth orës 19 e 30 në afërsi të vendit të quajtur ‘Zogu i Zi” në Fier. Ndërkohë që autori i plagosjes është arratisur menjëherë pas kryerjes së krimit. Policia ka shkuar në vendngjarje dhe ka bllokuar të gjitha daljet e qytetit, duke ‘krehur’ të gjitha kryqëzimet dhe vendet ku dyshohet se është fshehur.

Sipas burimeve paraprake të informacionit i plagosuri 16 vjeçar është dërguar me urgjencë në spitalin rajonal Fier ku bluzat e bardha po i japin mjekimin dhe është jashtë rrezikut për jetën. Policia sa ka marrë lajmin ka shkuar tek vendi i ngjarjes ndërkohë që postblloqe policie janë ngritur në hyrje daljet e qytetit për të bërë të mundur ndalimin e autorit të ngjarjes, i cili mundi të largohet pasi kreu plagosjen me thikë, pohojnë burimet paraprake policore. Ende nuk dihen se cili ka qenë motivi i plagosjes sikundër deri tani nuk dihet se cili është autori dhe çfarë lidhjesh ka me të plagosurin 16 vjeçar.

p.c. / dita