Po vjen kometa ndëryjore dhe hiperbolike “Nishimura”, sa afër do kalojë dhe a përbën rrezik?

Në kanavacën e madhe të qiellit, një vizitor kozmik po lë gjurmën e tij të ndritur: Kometa C/2023 P1, e njohur gjithashtu si ‘Nishimura’, e quajtur sipas mbiemrit të zbuluesit të saj.

Me praninë e tyre brilante dhe kalimtare, kometat kanë mahnitur gjithmonë imagjinatën tonë, dhe kjo në veçanti nuk bën përjashtim. Ndërsa përshkon sistemin diellor, Nishimura na ofron një mundësi unike për të vëzhguar një fenomen qiellor që lidh planetin tonë me hapësirën e madhe të jashtme.

Ndërsa kometa Nishimura afrohet, shumë entuziastë të astronomisë po pyesin se kur do të jenë në gjendje të shijojnë shfaqjen e saj në qiellin e natës.

13 shtatori do të shënojë një moment historik vendimtar, kur kometa do të vijë në 43 milionë kilometra larg Tokës sonë dhe do të mund të shihet falë faktit se do të hyjë në orbitën e Venusit. Ky moment premton të na japë një shfaqje emocionuese në qiell.

Kushtet e vëzhgimit të kometës mund të ndryshojnë, por në rastin e kësaj kometë, ajo pritet të jetë e dukshme në hemisferën veriore, duke përfshirë edhe vendin tonë.

Kohëzgjatja e vizitës do të jetë mjaft e shkurtër, kryesisht për shkak të ndërhyrjes gravitacionale të diellit, i cili do të zmbrapsë trupin astral sapo t’i afrohet.

Për shkak se është një kometë hiperbolike, kjo është një lloj i veçantë që ka një orbitë shumë të çuditshme dhe nuk është e lidhur gravitacionalisht me sistemin diellor, si dhe ka shtigje kaq jashtëzakonisht të zgjatura, sa ato kalojnë përmes sistemit diellor vetëm një herë përpara se të hidhen në hapësira ndëryjore.

Por nuk do ta dimë nëse mund të shihet edhe nga Shqipëria, sepse kompleksiteti i këtyre kometave nuk jep informacion të mjaftueshëm dhe disa faktorë natyrorë mund ta bëjnë të pamundur shikimin e kësaj ngjarje. Në ditët para 13 shtatorit, ne do të jemi në gjendje të dimë saktësisht nëse Nishimura mund të shihet.