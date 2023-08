Po vjen vala e tretë e të nxehtit afrikan në Mesdhe, ekspertët paralajmërojnë përsëri temperatura rekord gjatë gushtit

Rajoni i Mesdheut po përjeton një verë me temperatura shumë të larta, duke kaluar 45 gradë në pjesë të ndryshme të vendit. Megjithatë, ekspertët tashmë kanë paralajmëruar se edhe muaji gusht do të jetë më i nxehtë se zakonisht. “Pas dy ditësh në të cilat po regjistrohet një rënie e ndjeshme e temperaturave (…) nesër, të shtunë, do të fillojë një rritje e temperaturave, e cila do të zgjasë disa ditë, duke shkaktuar një valë të nxehtë në Mesdhe dhe kryesisht zonat e Spanjës dhe Italisë”, thonë ekspertët.

Agjencia ka komentuar se kjo do të fillojë të hënën më 7 gusht dhe do të zgjasë deri në fund të javës. Nga e enjtja deri të shtunën do të ketë rënie të temperaturave në veri të gadishullit, megjithëse do të jenë mjaft të larta në një pjesë të madhe të rajonit. Duke qenë se temperaturat janë kaq të larta, fundi i episodit të valës së të nxehtit nuk mund të “përcaktohet me siguri”. Fenomeni atmosferik do të prekë pjesën më të madhe të rajonit.

“Gjatë gjithë këtyre ditëve “do të shtohet hyrja e një mase ajri të ngrohtë dhe të thatë me origjinë afrikane që do të hyjë nga jugu i gadishullit”, dhe që do të shkaktojë një rritje mjaft të dukshme të temperaturave.

Të hënën dhe të martën mund të arrijë 40-42º në zona të ndryshme të gadishullit jugperëndimor dhe 36-40º në disa zona. Temperaturat do të vazhdojnë të rriten të mërkurën dhe mund të arrijnë në 42-44 gradë në zona të mëdha. Por jo gjithmonë këto parashikime janë të sakta, megjithëse vlerësimet e korrikut konfirmuan se ky vit do ishte një “ferr” i vërtetë në gjithë globin.