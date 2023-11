Pogradec, dy shkolla të reja rindërtohen me standarde europiane

Shkolla 9-vjeçare “Servet Agolli” dhe gjimnazi “14 Engjejt”, janë dy shkollat e sapo rikonstruktuara në Buçimas të Pogradecit, me një financim të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, në bashkëpunim me bashkinë Pogradec, të cilat do të hapin dyert së shpejti, për të garantuar një mjedis mësimor bashkëkohor për nxënësit dhe mësuesit.

Në një postim të bërë në llogarinë e tij në Facebook, teksa ka ndarë pamjet e dy shkollave të rindërtuara, kryeministri Edi Rama, ka bërë me dije se në të gjithë vendin 60 shkolla të reja po rindërtohen dhe rehabilitohen. Punime të cilat po bëhen falë financimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, bashkive dhe partnerëve ndërkombëtarë.

p.k\dita