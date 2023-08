Policia pastron bregdetin nga mjetet lundruese të rrezikshme, 21 të sekuestruara

Pesë ditë më parë, pushimet për katër adoleshentë u kthyen në tragjedi në Himarë, ku një 16-vjeçar së bashku me tre shokët e tij kishin marrë mjete lundruese në plazhin e Llamanit. Por një përplasje e papritur mes dy jetski-ve, shkaktoi vdekjen e të riut, zemra e të cilit ndaloi në orët e para të mëngjesit të sotëm.

Pavarësisht kontrolleve të shtuara në të gjithën vijën bregdetare, përgjatë gjithë sezonit turistik policia ende vijon të konstatojë raste shkeljesh nga mjete të ndryshme lundruese. Së fundmi nga Ksamili në Koman, u bllokuan 11 Jet Ski, 4 gomone, 4 skafe dhe 2 varka.

Nga monitorimi i vazhdueshëm i vijës bregdetare, janë bllokuar 15 mjete lundruese nga Policia Kufitare e Vlorës, 3 nga Policia Kufitare e Shkodrës dhe dhe 3 nga Policia Kufitare e Durrësit, pasi u kapën në shkëlje të rregullave të lundrimit.

– Në Tale, Shëngjin, Velipojë, Durrës, Dhërmi, Radhimë dhe Sarandë janë bllokuar 11 mjete lundruese Jet Ski. Njëri nga drejtuesit u ndëshkua me masën administrative 100 000 lekë, për lundrim në zonë të ndaluar, konkretisht në trajektoren e lëvizjes së trageteve të linjës Sarandë-Korfuz; 8 drejtues u ndëshkuan secili me masën administrative 10 000 lekë, për mungesë të dokumentacionit në bord, ndërsa 2 drejtues u ndëshkuan me masën administrative 20 000 lekë, për mosregjistrim të mjetit lundrues brenda afatit të përcaktuar me ligj.

– Në Koman, Dhërmi, Orikum, Vlorë, Ksamil dhe Sarandë janë bllokuar 4 mjete lundruese gomone, 4 mjete lundruese skafe dhe 1 varkë. Secili nga drejtuesit u ndëshkua me masën administrative 10 000 lekë, për mungesë të dokumentacionit në bord.

– Në Sarandë u bllokua një varkë plastike. Drejtuesi i saj u ndëshkua me masat administrative 100 000 lekë dhe 20 000 lekë, për lundrim në zonë të ndaluar dhe për tejkalim të numrit të pasagjerëve të lejuar në bord.

Gjatë këtij sezoni turistik, deri më tani, shërbimet e Policisë Kufitare, Njësia Policore Detare dhe Forca Delta kanë kontrolluar 1597 mjete lundruese, nga të cilat 504 janë bllokuar e ndëshkuar me masa administrative për lundrim në zonë të ndaluar, ushtrim i aktivitetit të turizmit detar në kundërshtim me ligjin, tejkalim i numrit të pasagjerëve të lejuar në bord, mosregjistrim i mjetit lundrues brenda afatit të përcaktuar dhe mungesë dokumentacioni përdorimi.