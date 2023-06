Presidenti Milatoviç shpall fitoren e zgjedhjeve nga partia e tij, do ketë dhe 6 deputetë shqiptarë

Partia Evropa Tani e presidentit Milatoviç ka shpallur fitoren. Partia e Milatoviç ka marrë 23 deputetë. Lideri i Lëvizjes Evropa tani, Milojko Spajiq, tha se kanë arritur një rezultat të mirë dhe presin që Qeveria të formohet sa më shpejt.

Ai tha se është arritur një fitore e madhe, pavarësisht keqpërdorimit të resurseve shtetërore. Spajić njoftoi se PES do të bisedojë me të gjithë me të cilët ndajnë vlera të përbashkëta. I pyetur se me kë do të formonin qeverinë, Spajiq tha se e kishte deklaruar qartë se me kë nuk do të bënte koalicion – me Partinë Demokratike të Socialistëve dhe Lëvizjen Qytetare URA.

Spajiq nuk i është përgjigjur pyetjes për një koalicion të mundshëm me listën “Për të ardhmen e Malit të Zi” dhe si do të reagonte Bashkimi Evropian ndaj tij. Ai tha se sonte është koha për të festuar dhe se mëngjesi është më i zgjuar se mbrëmja.

“Për sa më përket mua, përgjigja është e qartë, por parimet e programit janë më të rëndësishmet, le të shohim se kush dëshiron të ndihmojë programin Europe Tani 2… Ne jemi këtu për të dhënë rezultate për qytetarët në të ardhmen në katër vjet dhe kjo është e vetmja gjë që më intereson”, tha ai.

Zyrtari i PES, Filip Ivanoviq, tha se kjo parti do të ketë grupin më të madh parlamentar në Kuvend dhe do të jetë përbërësi kryesor i Qeverisë. Ai prezantoi Spajiqin si kryeministër të ri. Kujtojmë se parlamenti do ketë edhe 6 deputetë shqiptarë.