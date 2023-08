Presidenti Zelensky, akuza të rënda ndaj homologut brazilian Lula

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky , ka akuzuar presidentin brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva , për “pajtim me narrativat” e liderit rus, Vladimir Putin, pasi Presidenti i Brazilit tha se as Rusia dhe as Ukraina nuk duan paqe. ndërsa njerëzit vazhdojnë të vdesin”.

“Nuk e di pse duhet të ndaj narrativat e Putinit”, tha Zelensky në një intervistë me disa media të Amerikës Latine në Kiev, të cilët i kërkuan atij të komentonte deklaratat e Lulës këtë javë. Zelensky paralajmëroi se Putin “nuk është i ndryshëm nga asnjë kolonizator”. “Shpresoj që (Lula) të ketë mendimin e tij. Nuk duket e nevojshme që mendimet e tij të përkojnë me mendimet e Presidentit Putin,” shtoi Zelensky, i cili tha se deklaratat si ato të liderit brazilian “nuk ndihmojnë në arritjen e paqes”.

Presidenti brazilian është përmendur në disa raste si një ndërmjetës i mundshëm midis Ukrainës dhe Rusisë. Ndërsa Lula bën thirrje që bisedimet të fillojnë tani në rrethanat aktuale, Zelensky refuzon të ulet dhe të bisedojë derisa Rusia të tërheqë trupat e saj nga territoret që ajo pushton në Ukrainë.