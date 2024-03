Prezantohet projekti për transport të gjelbër në kryeqytet, Ambasadori i BE Gonzato: “Tirana një qytet i shkëlqyer, i gjallë dhe me jetë”

Ambasadori i Bashkimit Europian në Tiranë, Silvio Gonzato gjatë aktivitetit për prezantimin e projektit “Transporti i Gjelbër në Tiranë”, nuk i ka kursyer fjalët e mira për kryeqytetin shqiptar kur tha se Tirana është një qytet i shkëlqyer, me plot jetë, që po zhvillohet me ritme të shpejta.

“Kryeqyteti është kthyer në ‘viktimë’ të suksesit të vet dhe një gur kilometrik në përpjekjet tona të përbashkëta për shndërrimin e gjelbër të qytetit. Tirana është një qytet i shkëlqyer, i gjallë e me jetë, ku vijnë shumë të huaj. Ky projekt do e ndihmojë Tiranën për të trajtuar këto sfida dhe të ecë përpara. Do përcaktohet një standard i ri si do lëvizin qytetarët e Tiranës, do kontribuojë në jetën e qytetarëve dhe vizitorëve, duke e përmirësuar atë”, tha ambasadori i BE në vendin tonë.