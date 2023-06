“Prigozhin është mbyllur në një dhomë hoteli pa dritare, ka frikë se…!” Detajet sekrete të fshehjes në Bjellorusi të kreut të Wagner

Kreu i grupit Wagner, Yevgueni Prigozhin, ndodhet në territorin bjellorus që nga e marta, pas kryengritjes së tij të paralizuar në Rusi fundjavën e kaluar, në të cilën ushtria e tij mercenare mori kontrollin e qytetit të Rostovit.

Pikërisht në aeroportin ushtarak Machulishchi, afër Minskut, u ul avioni privat i organizatës paraushtarake, sipas grupit hetimor Gayun. Kryengritja e tij e dështuar kundër Kremlinit e detyroi mërgimin e tij në vendin satelit. Nga Shtetet e Bashkuara ishte kryetari i Komisionit të Senatit për Inteligjencën, Mark Walker, i cili ofroi të jepte detaje rreth qëndrimit të Prigozhin në deklaratat e mbledhura nga Daily Mail.

“Ai është mbyllur në një dhomë hoteli pa dritare për të mos u vrarë”, tha ai. Në të njëjtën kohë, ai foli për atë që ndodhi me personat e tjerë që u përballën me presidentin rus. “Ka pasur një numër individësh nga entitetet ruse që janë përballur me Putinin gjatë një viti e gjysmë të kaluar, të cilët kanë rënë në mënyrë misterioze nga dritaret e katit të pestë, të gjashtë apo të shtatë”, shtoi.

Presidenti rus Vladimir Putin konfirmoi këtë javë se financimi i Wagner ishte siguruar nga arkat e shtetit. “Ndërmjet majit 2022 dhe majit 2023, shteti ndau 86,000 milionë rubla (rreth 917 milionë euro) për mirëmbajtjen e Grupit Wagner”, tha presidenti. Një version që brenda pak orësh u mohua nga zyrtarë të tjerë të lartë të Kremlinit si zëdhënësi i tij, Dmitri Peskov.

Transferimi i tij në Bjellorusi, në të cilin presidenti Aleksander Lukashenko luajti një rol kyç, u krye falë vendimit të Kremlinit për të mbyllur çështjen penale kundër tij në këmbim të ndalimit të rebelimit në territorin rus. Në këtë mënyrë, të dyja palët garantuan se konflikti i nisur ditët e fundit dhe tensioni i përjetuar prej muajsh për shkak të mungesës së municioneve dhe armëve, nuk do të përshkallëzohej.