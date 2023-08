Profesori i Harvardit befason përsëri: Alienët mund të ndërtojnë Universe në laborator!

Në një intervistë të re, astronomi dhe gjuetari i alienëve vazhdimisht provokues i Harvardit, Avi Loeb, pohoi se alienët super-njerëzorë mund të ndërtojnë “universet e foshnjave” në laboratorë dhe se urrejtësit e tij janë thjesht “xhelozë”. Kur diskutoi punën dhe teoritë e tij në një bisedë me Fox News, Loeb tregoi prirjen e tij drejt teorive imagjinative, thellësisht spekulative të jetës jashtëtokësore.

“Ju mund të imagjinoni se qytetërimi mbinjerëzor që kupton se si të unifikojë mekanikën kuantike dhe gravitetin mund të jetë në gjendje të krijojë një univers në laborator”, i tha ai gazetës, “një cilësi që ne ia caktojmë Zotit në tekstet fetare”.

Kjo lloj deklarate është i barabartë me kursin për Loeb. Në fakt, një artikull i kohëve të fundit i New York Times nuk u përqendrua te vetë astronomi, por në mënyrën se si ai shfaq pretendimet e tij mbresëlënëse për ato që beson se janë ndëryjore dhe anije kozmike të rrëzuara në fund të Oqeanit Paqësor.

Gjatë intervistës së Fox, Loeb këmbënguli se nëse do të kishte qenë atje kur Moisiu gjeti shkurren e djegur që fliste me zërin e Zotit me pajisje moderne, ai “mund ta kishte këshilluar” profetin që të pyeste “për temperaturën e sipërfaqes së shkurres, sasinë e energjisë [në një] periudhë kohore të emetuar prej saj dhe nëse është me të vërtetë një fenomen i pazakontë”.

Për të qenë të drejtë, asnjë nga këto teorizime për jetën e mundshme aliene nuk është veçanërisht e re. Dhe nuk është më fundi i karrierës të jesh i hapur për besimin në jetën jashtëtokësore, siç mund ta dëshmojnë një numër në rritje akademikësh, zyrtarësh politikë dhe qeveritarë dhe njerëz të zakonshëm.

Të besosh se nuk jemi vetëm në univers, apo edhe se provat e jetës inteligjente jashtëtokësore janë zbuluar tashmë, nuk është më fusha e vetme e teorive konspirative, por më tepër e seancave dëgjimore të Kongresit dhe ekspozimeve të New York Times.

Por siç i tha NYT astrofizikani i Universitetit Shtetëror të Arizonës, Steve Desch, njerëzit me të vërtetë duket se janë “të mërzitur duke dëgjuar për pretendimet e egra të Avi Loeb”, ose të paktën, janë të mërzitur nga mënyra sesi ai e karakterizon veten si një Galileo i ditëve moderne, i dënuar nga themelimi i kryeqytetit për kërkimin e tij për një të vërtetë që bie ndesh me kokën zyrtare, (seriozisht, ai e quajti organizatën e tij Projekti Galileo pikërisht për këtë arsye.)

Nëse Loeb është një profet, një sharlatan ose një dashnor i shkencës që thjesht i pëlqen të dalë në intervista, është në fund të fundit në syrin e shikuesit. Sa për urrejtësit e tij, astronomi i Harvardit i tha Fox-it se ata thjesht po vuajnë nga “xhelozia akademike” – një mbrapsht e pabesueshme, nëse e themi këtë vetë.