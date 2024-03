Projekti 1 mld dollarë: Dhëndri i Trump planifikon të marrë Sazanin dhe Zvërnecin për resorte

Bloomberg

Dhëndri i ish-presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, ka projekt multimiliona dollarësh në ishullin e Sazanit.

Kompania “Affinity Partners” e Jared Kushner është në diskutime të përparuara për tre investime në zhvillimin e pronave në Ballkan që mund të kalojnë 1 miliard dollarë.

Firma e kapitalit privat me bazë në Miami, SHBA, planifikon të shndërrojë ishullin e Sazanit në Shqipëri, që më parë ka qenë territori i një baze ushtarake, në një komunitet luksoz eko-resort të markës “Aman”, tha Kushner në një intervistë me Bloomberg News.

“Affinity Partners” po kërkon gjithashtu të zhvillojë Gadishullin e Zvërnecit, në Shqipëri, një rajon bregdetar me më shumë se 5 kilometra plazhe me rërë të bardhë. Firma planifikon të shtojë disa resorte kryesore në zonë, me afro 10,000 njësi vilash dhe dhoma hoteli.

“Ishulli i Sazanit është një nga vijat bregdetare më të paprekura dhe unike që kam parë, kudo në botë,” tha Kushner.

Duke hulumtuar me miqtë e tij Richard Grenell, i cili shërbeu si ambasador i SHBA-së në Gjermani gjatë administratës Trump dhe Asher Abehsera, ai u tërhoq nga një prej zonave turistike me rritjen më të shpejtë në botë. Qyteti turistik në Shqipëri, Ksamili, renditet ndër destinacionet kryesore globale të Airbnb.

Një projekt i tretë do transformonte tre blloqe të braktisura në zemër të kryeqytetit serb Beograd në një hotel luksoz me hapësirë ​​komerciale dhe më shumë se 1,500 rezidenca. Zona historike ka qenë e zbrazët që nga bombardimi i NATO-s në prill 1999 ndaj ndërtesës së Ministrisë së Mbrojtjes të ish- Jugosllavisë.

Kushner është dhëndri i ish-presidentit Donald Trump, njëherazi kandidat republikan për zgjedhjet e nëntorit 2024 dhe ka shërbyer si këshilltar i lartë i Shtëpisë së Bardhë. Pasi la punën e tij në qeveri, ai themeloi “Affinity Partners”, që tani ka asete prej 3.1 miliardë dollarësh.

Firma u mbështet nga investitorë të përkrahur nga shteti i Lindjes së Mesme, duke përfshirë rreth 2 miliardë dollarë nga Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite.

Ai po shikon gjithashtu mundësi për të investuar në energjinë e rinovueshme, qendrat e të dhënave dhe inteligjencën artificiale.

Kushner luajti një rol kryesor në “Marrëveshjet e Abrahamit” që normalizuan marrëdhëniet midis Izraelit dhe disa kombeve arabe në vitin 2020.

Kushner ka treguar se nuk do t’i bashkohet administratës së Trump nëse kandidati republikan fiton zgjedhjet presidenciale në nëntor.