Prokuroria kërkon 6 vite burg për pastruesen, ja pretenca e SPAK për ish-zyrtaren

Prokuroria e Tiranës kë dhënë pretencën në lidhje me Alda Klosin, ish-zyrtaren e ministrisë së Rindërtimit dhe ministrisë së Financave.

Mësohet se Alda Klosi është kërkuar të dënohet me 2 vite e 6 muaj burgim. Për pastruesen Rozeta Dobi ka kërkuar të shpallet fajtore dhe të dënohet me gjashtë vite burg.

Ndërsa për djalin e saj është kërkuar 4 vite burg dhe të aplikohet ulja e dënimit me 1/3.

“Kemi kryer edhe analizën financiare për Alda Klosin, rezulton se shume e parave e vjedhura në banesë nuk rezulton të provohet me burime të ligjshme. Klosi ka bashkëpunuar me prokurorinë dhe është zbuluar një apartament dhe një garazh në pronësi të ish-bashkëshortit të Alda Klosit. Paralelisht me hetimin penal është duke u zhvilluar dhe hetimi pasurore i Alda Klosit”, ka thënë Prokuroria.

Ndërsa mbrojtja e djalit të pastrueses, Havier Dobit ka deklaruar: Ai ka pranuar veprën penale dhe ka shprehur pendesë të thellë per ate qe ka kryet, Havieri eshte i vetmi që mund të sigurojë të ardhura për familjen, gjykata të ketë parasysh rrethana lehtësuese, për këto arsye, vlerësojmë që të mos dënohet me burg, por me shërbim prove.

Në këtë seancë mbrojtja e Alda Klosit është shprehur: Konkluzionet tona ne i kemi me shkrim, bëhet fjalë për 3 pasuri kur Alda Klosi ka pasur për detyrë që të deklarojë pasuritë. Bëhet fjalë për 2 automjete dhe një apartament, në fakt detyrën për të deklaruar pasuritë e ka pasur personi i lidhur sepse ai ka pasur për detyrë të saktësojë kohën kur është krijuar pasuria. Ne kërkojmë pafajësi nga gjykata sepse e pandehura Alda Klosi është krye familjare ka në vajzë dhe një djalë të mitur dhe po ashtu ka probleme shëndetësore dhe ajo vet është jo mirë me shëndet në këto kushte kërkojmë që dënimi të jetë i njëjtë me kohën e qëndrimit në paraburgim.

j.l./ dita