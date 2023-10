Pse është e rëndësishme të flini para mesnatës?

Nëse kohët e fundit jeni ndjerë të lodhur dhe të rraskapitur, ndoshta kjo ka të bëjë me kohën kur flini. Gjumi para mesnatës është më i vlefshëm nga sa mendoni, dhe ka të bëjë me mënyrën se si trupi ynë reagon ndaj ndryshimeve të dritës gjatë natës. Në një studim të publikuar nga Dr. Nerina Ramlakhan, eksperte e gjumit dhe autore e “Tired But Wired: The Essential Sleep Toolkit” , shpjegon shkencën pas saj. “Të gjitha qelizat e trupit janë të lidhura me lëvizjet e tokës dhe të hënës. Ka sinkronizim.”

Ekziston një zonë në tru që quhet sistemi cirkadian që ndihmon në sinkronizimin e lëvizjes dhe funksionit të të gjitha qelizave në trup me nivelet e dritës dhe të errët të mjedisit. Pra, kur niveli i dritës bie nën një nivel të caktuar, ajo i dërgon një mesazh gjëndrës pineale përmes syve dhe të gjitha qelizat në trup fillojnë të rregullojnë funksionet e tyre.

Me fjalë të tjera, ritmi ynë cirkadian është thelbësor për rregullimin e trupit, duke përfshirë presionin e gjakut, temperaturën e trupit dhe prodhimin e hormoneve. Dr Nerina përshkruan sasinë ideale të gjumit që duhet të kemi para mesnatës për t’u freskuar dhe çlodhur: “Të paktën 90 minuta para mesnatës është një nga fazat më të fuqishme të gjumit, pasi është periudha kur trupi rikthehet. Rigjenerohet në të gjitha nivelet fizike, mendore dhe emocionale. Fazat kryesore të shërimit ndodhin në këtë fazë të parë të gjumit“.

Ai gjithashtu vë në dukje se sa e rëndësishme është të rilidhni trurin dhe të reduktoni nivelet e adrenalinës, gjë që është jetike nëse jeni të stresuar.

p.c. / dita