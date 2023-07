Pse kaq zhurmë për RTSH-në

Nga Johana Lubonja

Botuar në DITA

Një seri shkrimesh të njëpasnjëshme për Radio Televizionin publik u shfaqën papritur ditën e djeshme në disa faqe online. Përgjithësisht bëhej fjalë për portale të dorës së dytë, por pasdite vonë një shkrim që gjithashtu vinte në shënjestër drejtorin e ri të RTSH, u postua në faqen Reporteri, pjesë e rrjetit rajonal BIRN.

Autore e disa investigimeve të rëndësishme ndër vite, kjo faqe ka spikatur deri tani për seriozitet dhe respektim të standardeve profesionale. Për fat të keq, të paktën dy ose tre raportime të ditëve të fundit i shkojnë ndesh këtij reputacioni të mirë, duke theksuar kurbën historike të mediave deri diku të sukseshme në Shqipëri: fillimisht rritje, kulm, më pas braktisje e standardeve dhe rënie.

Po çfarë shkruhej në Reporterin e BIRN?

Binte në sy menjëherë që artikulli ishte postuar me urgjencë të pazakontë. Kush e ndjek faqen në fjalë, e di që ata janë të avashtë, nuk nxitojnë kurrë. Për më tepër, lajmi ku “i kërkohej” drejtuesit të ri të RTSH të hiqte dorë nga “shkarkimet masive”, nuk kishte burim të dytë, sjellje fort e pazakontë për profesionistët e Reporterit.

Artikulli citonte në mënyrë të njëanshme një mori organizatash, të cilat, sipas Reporterit, janë “shumë të shqetësuara nga vala e shkarkimeve në RTSH” të ndërmara nga drejtuesi i ri, Alfred Peza.

Organizatat e cituata janë shumica shoqata të fjetura, dukshëm të kërkuara enkas për rastin. Por ndër personat “e shqetësuar” spikat zoti Rikardo Gutierez, që prezantohet ai drejtues i një Federate Gazetarësh në nivel europian.

Emri Gutierez ishte flakërues edhe në pezmatimin e madh që u shfaq tek faqja Reporteri për rastin e kryebashkiakut Erion Veliaj. Edhe në rastin e z.Veliaj, u vu re nxitimi në publikim dhe “ngatërresa” e autores së Reporterit me shkresat mbi hetimin për djegësit e plehrave.

Si në shkrimin për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, ashtu dhe në atë për drejtorin e RTSH, bien në sy, që “shqetësimi” vjen nga të njëjtat organizata mediash, dhe sigurisht nga i përhershni Gutierez që shfaqet e rishfaqet.

Një kërkim i thjeshtë i DITA nxjerr se shoqata shqiptare e cituar nga Reporter është anëtare e “Federatës” që drejton z.Gutierez. Shoqata në fjalë drejtohet nga një analist afër ish-kryeministrit “non grata” për korrupsion, Sali Berisha. Nga kërkimi del se personi i kontaktit i kësaj shoqate është njëherazi punonjës i Reporterit. E thënë më thjesht “deklaratat” e Gutierez për Reporterin, bëjnë qark të mbyllur brenda vetë Reporterit, nëpërmjet rrogëtarit të një analisti dukshëm krah opozitës.

Kjo e ngjyros politikisht raportimin e Reporterit dhe duhet që rrjeti BIRN ta marrë këtë fakt seriozisht në konsideratë si thyerje të rëndë të etikës profesionale.

Por le të kthehemi te RTSH. Një shkrese të DITA për numrin real të të shkarkuarve, pasi drejtimi është marrë nga gazetari veteran Alfred Peza, RTSH iu përgjigj me shifrat e mëposhtme:

“Ka 6 ndërprerje të marrëdhenies së punës për dalje në pension.

– 14 ndërprerje të marrëdhenieve të punes me kërkesen e vetë punonjësve (doreheqje)

– 7 ndërprerje të marredhenies së punës për mosparaqitje në punë (prej kohesh), shkelje flagarante të rregullave në punë ose moszbatim i urdhërave të drejtperdrejtë. Të gjitha, përmes një procedurë strikte ligjore nga çdo pikëpamje”.

DITA konsultoi shifrat zyrtare. Del se RTSH ka 1046 vetë në organikë. Pra shkarkimet e përfolura jane vetem 21 në total, ose 0.02 vetëm përqind!

Atëherë pse kaq zhurmë?

Së pari, duhet thënë se asnjë drejtues i ri që kërkon suksesin nuk mund të punojë me stafe që kanë dështuar para ardhjes së tij. A ka dështuar RTSH? Për këtë nuk ka dyshime. Shifrat flasin qartë. Sa për të marrë, një shembull:

Të ardhurat nga reklamat (marketingu) zenë rreth 3% të totalit. Nderkohë që kanale rivale kombëtare si Top Channel dhe TV Klan mbahen 100% nga të ardhurat e marketingut dhe monetizimi dhe arketojnë (në 2022, rreth 31 milione euro të dyja sëbashku) ose mbi 20 herë më shumë sesa RTSH.

Ky institucion gjigand, ka mbështetje të fortë nga buxheti dhe taksapaguesit, mbështetje të cilën dukshëm nuk e justifikon, duke u dorëzuar turpshëm para sfidave të tregut. Dikush që kërkon ndryshim, detyrimisht do lëvizi njerëz e do rindërtoj stafe. Kush do të kundërtën, mbron parazitizmin.

Por nuk është problemi vetëm te mungesa e profesionalizmit. Sulmet e orëve të fundit, kanë edhe shtysa të tjera, jashtë gazetarisë.

RTSH po i nënshtrohet kohët e fundit një auditi nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Mjegulla për “shkarkimet masive”, shpresohet të shërbejë për të zbehur shikimin mbi atë që ka ndodhur me financat e këtij institucioni..

Burime nga KLSH thanë për DITA se disa prej personave të larguar, kanë probleme të rënda. Konfirmohet se pas përfundimit të auditit disa nga dosjet do përcillen në SPAK.

Vëzhgime të tjera plotësojnë panoramën e një institucioni të abuzuar rëndë. Thuhet përshembull se RTSH nuk i paguan mirë gazetaret në raport me tregun privat. Po si ka mundësi që cdo mëngjes, në parkingun e RTSH futen e dalin makinat e shefave te tyre që janë me dhjetra deri në mbi 100 mijë euro secila?

A mund të rikthehet ky institucion në shërbim të publikut që e paguan?

Sigurisht që mundet. Për këtë, duhet të thyhet miti i “të paprekshmeve” që kanë pritur e përcjellë drejtorët e përgjithshem me radhë. Dhe ata kanë vijuar te “mbretërojne” mbi gërmadhat e një RTSH-je qe sa vjen e rrënohet vit pas viti e dekade pas dekade.

Përpjekje për ta ndryshuar situatën atje duket që kanë nisur. Dhe sapo është raportuar një rekord nga ata që vetë RTSH duhet ta dërgojë për aplikim në edicionin e librit Guinness të këtij viti: Pas 33 vjetësh, të hënën 17 korrik 2023, për herë të parë, nuk kishte asnjë mungesë pa arsye në punë!