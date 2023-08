Pse kryeministrja italiane e ekstremit të djathtë po trondit tregjet dhe bizneset?!

Pasi u zhyt në rrymën politike dhe fitoi ndaj homologëve të saj më të moderuar në Bruksel, kryeministrja italiane e linjës së ashpër Giorgia Meloni tani po i lëkund gjërat edhe në vendi e saj. Indeksi kryesor bankar i Europës ra me rreth 2.7% më 8 gusht pasi Italia njoftoi se do të vendoste një taksë 40% për bankat. Lëvizja e befasishme, e cila i kapi qartë tregtarët në befasi, u zbut brenda 24 orëve.

Linjat ajrore kanë hedhur poshtë masat e tjera të politikës, me një plan të ri të qeverisë për të frenuar çmimet kur fluturojnë drejt destinacioneve të caktuara. Qeveria italiane po takohet me drejtuesit e linjave ajrore muajin e ardhshëm dhe Komisioni Europian, krahu ekzekutiv i BE-së, tashmë po vlerëson nëse masa do të përputhet me ligjin e BE-së.

Meloni u zgjodh në tetor dhe, si edhe kryeministrja e parë femër e vendit, është gjithashtu e para nga një parti e ekstremit të djathtë që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore. Deri më tani gjatë mandatit të saj, Meloni ka rënë kryesisht në përputhje me pozicionet kryesore politike brenda dhe jashtë vendit, pavarësisht shqetësimeve nga disa se ajo mund ta shtyjë vendin e saj drejt skajeve.

Ajo nuk ka qenë në kundërshtim me zyrtarët në Bashkimin Europian madje ajo është siguruar gjithashtu që Italia të ishte një mbështetëse kryesore e Ukrainës në vazhdën e pushtimit rus të Ukrainës, pavarësisht faktit se disa nga anëtarët e kabinetit të saj kanë pasur lidhje të ngushta me Kremlinin.

Borxhi i qeverisë italiane ndaj PBB-së ishte 144.4% në vitin 2022, sipas të dhënave nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kjo pritet të bjerë në 140.5% këtë vit dhe më pas përsëri në 138.8% në 2024. Ekonomia italiane shihet të rritet me një normë prej 1.1% këtë vit dhe 0.9% në 2024, sipas FMN. Kjo përfaqëson një rënie nga 3.7% e produktit të brendshëm bruto të regjistruar në vitin 2022.

Pavarësisht pritshmërisë së përgjithshme se qeveria italiane nuk ka gjasa të shkojë në rrugë më të diskutueshme, analistët kanë përmendur dy ngjarje që investitorët ndërkombëtarë duhet t’i mbajnë nën sy.

Qeveritë në të gjithë BE-në duhet të dorëzojnë planet e tyre buxhetore për vitin e ri në tetor, në mënyrë që Komisioni Europian të mund të vlerësojë nëse ato janë në përputhje me rregullat e BE-së. Në të kaluarën, ky proces ka rritur tensionet mes Brukselit dhe Romës. Për të tjerët, megjithatë, rreziku kryesor është një vonesë në marrjen e fondeve të caktuara të BE-së.

Fondet e BE-së në fjalë u ranë dakord në kulmin e pandemisë Covid-19 duke pasur parasysh trazirat dhe ngadalësimin në të gjithë ekonominë evropiane. Italia është përfituesi më i madh i programit prej 750 miliardë eurosh (814 miliardë dollarë), duke qenë se ekonomia e saj ishte goditja më e rëndë nga pandemia dhe bllokimet që rezultuan. Megjithatë, disbursimet ndodhin vetëm pasi kombet paraqesin masa dhe reforma të caktuara. Vëllimi i madh i fondeve mund të ketë një ndikim kritik në ekonominë e Italisë.