Putin takohet me Kim Jong Un në portin hapësinor, pritet finalizimi i marrëveshjes së armëve

Kim Jong Un dhe Vladimir Putin po takohen në kozmodromin Vostochny në lindjen e largët të Rusisë.

Kim teksa ka shtrënguar duart me Putin, i tha liderit rus se “gjithmonë do të mbështesë vendimet e Presidentit Putin dhe… do të jenë së bashku në luftën kundër imperializmit”.

“Më vjen mirë që ju shoh”, tha Putin ndërsa i shtrëngoi dorën Kim-it për rreth 40 sekonda. “Ky është kozmodromi ynë i ri.”, shtoi ai.

Mesazhi është zbardhur nga BBC, ku Kim shpreh lavdi për Rusinë, si një nga vendet e para pushtuese të hapësirës.

Ai shkroi: “Lavdia për Rusinë, e cila lindi pushtuesit e parë të hapësirës, ​​do të jetë e pavdekshme”.

Gjatë takimit, Putin do të diskutojë ndihmën që Rusia do i japë Koresë së Veriut për ndërtimin e satelitëve, pasi Koreja e Veriu dështoi dy herë këtë vit për t’i lëshuar ata.

Gjithashtu dyshohet se të dy mund të finalizojnë një marrëveshje armësh për të ndihmuar pushtimin e Ukrainës nga Rusia.

Gjatë një ndalese në qytetin kufitar Khasan të martën, ku Kim u mirëprit nga zyrtarët rusë, udhëheqësi i Koresë së Veriut tha se udhëtimi i tij në Rusi ishte një “manifestim i qartë” i Koresë së Veriut “duke i dhënë përparësi rëndësisë strategjike” të marrëdhënieve Moskë-Phenian.

Takimi ballë për ballë në kozmodromin Vostochny, shihet si një zhvillim i rëndësishëm, duke bërë së bashku dy liderë që janë gjithnjë e më të izoluar në skenën botërore dhe që vijnë mes luftës së zgjatur të Rusisë ndaj Ukrainës dhe sanksioneve të OKB-së.

j.l./ dita