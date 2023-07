Qëlloi me armën e shërbimit gjatë sherrit familjar, përjashtohet inspektori i Gardës në Durrës

Inspektori i Gardës së Republikës, Martin Nikolla është përjashtuar menjëherë, pasi kërcënoi me armën e shërbimit në ajër, gjatë një sherri familjar në Hamallaj të Durrësit.

Ai u përfshi në një konflikt pronësie me familjen Kaçi, duke kërcënuar bashkë me vëllezërit e tij, kryefamiljarin Pjetër Kaçi. Sakaq, djemtë e këtij të fundit janë pajisur me mjete të forta dhe leva hekur.

Garda e Republikës është informuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës mbi përfshirjen e një efektivi të Gardës në një incident të dhunshëm, në Hamallaj, ku dyshohet se inspektori, ka përdorur edhe armën e shërbimit.

Me urdhër të Ministrit të Brendshëm është bërë përjashtimi i menjëhershëm i këtij punonjësi, nga radhët e Gardës së Republikës.

Ndërkohë Policia e Shtetit ka bërë ndalimin e tij”, thuhet në njoftimin për përjashtimin e inspektorit të Gardës.