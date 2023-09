“Qesh mirë kush qesh i fundit”, Vuçiç i përgjigjet ministrit Sveçla: Do ta shohim kush do arrestojë, kë

Aleksandër Vuçiç ka reaguar lidhur me një deklaratë të bërë së fundmi nga ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla i cili paralajmëroi se presidenti serb mund të arrestohet nëse hyn pa leje në Kosovë.

Vuçiç nga Nju Jorku i është përgjigjur po me paralajmërim Sveçlës duke thënë: “Në fund do të shohim kush do arrestojë, kë”.

“Më kanë keqtrajtuar djalin, do të më arrestojnë… Do të shohim kush dëshiron të arrestojë kë dhe si do të duket”, tha Vuçiç, në përgjigje të kësaj deklarate, duke vazhduar me një ton ironik.

“Është një mëkat i tmerrshëm kur dikush dëshiron të shkojë të flasë me njerëzit e tij. Kjo është arsyeja e vërtetë e arrestimit dhe flet për natyrën e tyre demokratike dhe për ata që i mbështesin. Por mirë, në fund do të shohim kush kë do ta arrestojë. …populli ynë thotë – kush qesh i fundit, qesh më mirë”, tha presidenti serb.

Pas takimit të fundit me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti në Bruksel, Vuçiç paralajmëroi mundësinë që ta vizitojë Graçanicën, por, siç tha vetë, nëse i lejohet hyrja.

Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, tha se është çështje vendimmarrëse e kryeministrit në qoftë se ka kërkesë, a i jep leje apo jo Vuçiçit, por për “pa leje”, ai tha se dihet cilat institucione merren me të, duke shtuar se ai do të arrestohej pa asnjë dyshim.

j.l./ dita